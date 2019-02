REFERENDUMSKE INICIJATIVE BIJESNE ZBOG ODLUKE SABORA: ‘Nije vam pametno varati narod’

‘Varali su nas od samog početka, od kada nam nisu dopustili prikupljanje potpisa u našim gradovima, time što nismo smjeli imati uvid u potpise, ni imati promatrače. Oduzeli su potreban broj navodno nevažećih potpisa samo zato da inicijative ne bi prošle, a na kraju su uništili evidenciju’ kazala je Kristina Pavlović iz inicijative Istina o Istanbulskoj

Nakon što je Hrvatski sabor u petak odbacio zahtjeve za raspisivanje referenduma građanskih inicijativa Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj, predstavnica potonje inicijative Kristina Pavlović poručila je političarima i zastupnicima da im “nije pametno varati narod”, a najavila je i da će se obratiti Europskom sudu za ljudska prava.

Predstavnici inicijativa novinarima su se obratili u Saboru nakon završetka glasanja, pred transparentom s takvim natpisom, a Pavlović je kazala: “Naša poruka Hrvatskom saboru i našim političarima – nije vam pametno varati narod”.

‘Varali su nas od početka’

“Varali su nas od samog početka, od kada nam nisu dopustili prikupljanje potpisa u našim gradovima, time što nismo smjeli imati uvid u potpise, ni imati promatrače. Oduzeli su potreban broj navodno nevažećih potpisa samo zato da inicijative ne bi prošle, a na kraju su uništili evidenciju tako da nitko više ne može ni provjeriti što su i kako radili”, ustvrdila je Pavlović.

Smatra da su političari ignorirali narod.

“To je dugoročni proces, jer ako oni ustraju u tome, to će im se obiti o glavu. Nije im pametno ići protiv naroda jer su oni naši zastupnici, a ponašaju se suprotno narodu, ignoriraju i varaju narod“, ocijenila je Pavlović. “Sada ćemo se obratiti Europskom sudu za ljudska prava, izložit ćemo cijelu ovu priču koja ima jako puno temelja da se proglasi jednom velikom farsom i cirkusom”, najavila je.

‘Skupili smo potpise i nismo muljali’

Smatra da će Europski sud prepoznati i zainteresirati se za inicijative, dodavši da kada nisu već uspjeli s hrvatskim sudovima, da će “netko neovisan, tko nije iz Hrvatske, uspjeti prepoznati koliko je tu bilo nepravilnosti, muljanja i manipulacije”.

Na novinarsko pitanje jesu li referendumske inicijative muljale, Pavlović je odgovorila da oni nisu muljali.

“Mi smo skupili naše potpise i nismo ništa muljali, a to što su se neki možda potpisali nečitko, mislimo da ih nije bilo 40 tisuća nego se netko samo trebao malo više potruditi da to pročita, a oni se nisu trudili jer su imali takav naputak”, tvrdi Pavlović. “Nismo krivotvorili potpise, a ako je netko to možda radio, onda je to radio sa zlim namjerama da nama našteti, ali mi to ne znamo jer to nitko nije provjeravao”, dodala je.

Ponovila je stajalište referendumskih inicijativa da bi oni htjeli da se provjera potpisa još jednom provede. Činjenicu da je više od dvije trećine Sabora glasalo protiv njihovih inicijativa Pavlović tumači da su se “gotovo sve vladajuće snage urotile protiv naroda”.

