Jutros je na području Trešnjevke ponovo pukla vodovodna cijev, koja je poplavila privatnu gimnaziju na Selskoj cesti u Zagrebu.

Ravnatelj gimnazije Mladen Nikolašević u razgovoru za N1 televiziju kazao je da je situacija poprilično strašna.

"Moram zahvaliti svima koji nam zdušno pomažu. Kaotično je, ali polako ulazimo u rutinu da organiziramo nastavu i vjerojatno ćemo narednih dana biti na online nastavi", rekao je.

Dodao je kako su učenicima poručili da ne dolaze u školu i čekaju daljnje upute o organizaciji nastave.

Na teren izašli gradonačelnik i njegov zamjenik

Podsjetimo, do puknuća magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u zagrebačkom naselju Trešnjevci, na raskrižju Selske i Baštijanove došlo je jutros oko 4,50 sati.

Na teren su osim interventnih služba došli i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te njegov zamjenik Luka Korlaet.

"Ovo je jedna od najprometnijih ulica u gradu pa dolazi do dodatnog opterećenja, a povećana je i izgradnja. Razvoj infrastrukturte to nije pratio… Posljedica je to pretjerane gradnje koju nije pratio razvoj infrastrukture”, izjavio je Tomašević danas, dodavši kako je šteta veća nego prije dva dana.