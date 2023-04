Saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je u studiju Net.hr-a gdje je komentirao superizbornu godinu koja je pred nama. Što se tiče Mosta, ističe da je stranka u svakom trenutku spremna za izbore.

"Stvarno smo se maksimalno trudili raditi u ovom mandatu. Najaktivniji smo klub u odnosu koliko nas je, dajemo najviše zakonskih prijedloga, najviše amandmana. Sasvim suprotno od onoga što HDZ-ov PR i dio medija gura i nepromišljeno prenosi, a to je da nema oporbe, da oporba ne radi ništa ili da su Most populisti. Mi nismo populisti jer radimo konkretno“, rekao je, pa nabrojao neke od ključnih stvari za koje smatra da su bili u pravu do sada.

"Sa zadovoljstvom mogu reći da smo u ove tri godine u svim ključnim stvarima donosili dobre odluke, naradili smo se puno, dali smo puno kvalitetnih prijedloga, tako da što se nas tiče, prijevremeni izbori su mogli biti i prije godinu dana, a mogu biti i za mjesec dana“, kaže.

Komentirao je i famozni "ideološki moratorij" oko kojeg se svojevremeno podiglo puno prašine. "Zanimljivo je kako je jedan odgovor na hipotetsko pitanje u jednom sporednom intervjuu podigao toliko prašine. Očito je stvorio neku paniku na različitim stranama", kaže Raspudić.

"Ako ja govorim o ideološkom moratoriju, to znači da u nekom razdoblju nema političkih i ideoloških tema. Ako vi i ja dogovorimo ideološki moratorij, to znači da se ideološki apsolutno ne slažemo i da se pokušavamo dogovoriti da nešto odradimo, a da ne pričamo o ideologiji. Onda se nama imputiralo da mi idemo i nudimo se u zagrljaj ljevici, što je potpuno suprotno značenju riječi ideološki moratorij", pojasnio je saborski zastupnik.

"Govorilo se samo o tome bi li mi u slučaju da se ne može formirati politička većina nakon sljedećih izbora, da li bismo mogli podržati neku prijelaznu, tehničku vlast stručnih nepolitičkih ljudi koji bi proveli nekoliko stvari i reforma – od promjene izbornog zakona, zabrane angažiranja PR agencija od strane državnih firmi što je suptilan način korumpiranja medija, smjenu kompromitirane glavne državne odvjetnice, promjenu zakona o HRT-u i smjenu glavnog ravnatelja. Dakle, neke stvari oko kojih se svi u oporbi od lijeva do desna u Hrvatskoj slažu. Radilo se samo o tome", rekao je.

"Međutim, kako HDZ koji je istovremeno u zagrljaju s Miloradom Pupovcem, HNS-om, a po najnovijem vabi i Socijaldemokrate, tu onda nije problem ideološki moratorij. Onda su to pokušali iskoristiti i neke druge stranke na desnici prikazujući nas kao tobože neke koji bi otišli u politički zagrljaj s ljevicom, što je apsurdno. Pa ako moram već crtati – ne, nemoguće je da mi politički surađujemo s ljevicom jer mi nismo na tim političkim pozicijama", poručio je Raspudić.

Ne može se ponoviti scenarij

Rekao je da misli da se HDZ-u više ne može ponoviti ovaj scenarij od prije 3 godine. "Oni su gurnuli izbore nekoliko mjeseci ranije da bi iskoristili korona paniku gdje ljudi nisu znali što se događa, bili su zatvoreni, prezentirano im je to da su im Stožer i Vili Beroš spasili živote od nove kuge. Istovremeno su izbori u to vrijeme oborili izlaznost, samo 46,9 posto ljudi je izašlo na izbore, a HDZ-ovi svakako izađu. Što je manja izlaznost, njima je bolje", kaže.

"Izbori su sada vidimo, bili po neustavnim izbornim jedinicama gdje je tolika razlika u broju zastupnika u odnosu na broj birača da je to neustavno. Za sljedeće izbore, kakav god bio izborni zakon to će se riješiti. Da je samo to bilo riješeno, HDZ ne bi mogao formirati većinu na ovaj način", smatra Nino Raspudić.

"Dakle, niti će više moći oboriti izlaznost jer se nadamo da neće biti situacija epidemije da bude tako mala, niti će moći iskoristiti nešto kao što su koristili Vilija Beroša kojim su mahali, koji je dobio najviše preferencijalnih glasova, a sada ga kriju kao ludu babu. Niti imaju defacto neustavnu situaciju s izbornim jedinicama koja ide njima u korist", rekao je.

"Uzevši u obzir sve afere koje su se dogodile u međuvremenu, uzevši u obzir da one mrkve u daljini koje je Plenković obećavao uvođenjem eura pa će poteći med i mlijeko, a na kraju se pokazalo kao fijasko…kada sve to skupa zbrojimo, ja ne vidim nikakvog načina da HDZ formira vladajuću većinu", mišljenja je Raspudić.

Raštrkana desnica

Upitan hoće li se desnica ujediniti pred nadolazeće izbore, Raspudić kaže da je logično i prirodno da politički bliske opcije razgovaraju, da se pokušavaju koordinirati pa i objediniti za izbore, to ima svojih prednosti. "Međutim da biste vi mogli objedinjavati, vi morate unutar sebe biti objedinjeni", kazao je, pa spomenuo da Mostovci imaju fotografiju na dan konstituiranja Sabora te da će njih osmero biti zajedno i nakon što ovaj saziv Sabora završi.

"S druge strane mi je paradoksalno da Domovinski pokret kojeg kontrolira Mario Radić, na njihovim je listama ušlo 16 ljudi, sada ih je ostalo 5. Raspali su se na tri kluba, tri neovisna zastupnika, tu su već i dva žetončića koji podržavaju vladajuću većinu. Pa kako može netko tko se raspao unutar sebe pozivati na objedinjavanja?", rekao je.

"Radilo se o jednoj finti gdje Radić poziva most na ujedinjavanje, a u kontinuitetu, godinama, mediji pod njegovom kontrolom blate, kleveću i podmeću Mostu. Radilo se o jednom fingiranom pozivu na objedinjavanje kako bi javnosti oni ispali ti konstruktivni i dobronamjerni, a Most neki egoisti koji se ne žele ujediniti. Istina je sasvim suprotna. Mi vrlo korektno surađujemo sa Suverenistima u Saboru, i sa cijelim nizom i osoba i udruga na tom nama bliskom spektru od centra pa na desno, dok Mario Radić i Domovinski pokret pod njegovom kontrolom ni s kim nema dobre odnose. Komično je da im je otpao još jedan zastupnik, Ante Prkačin, upravo u tjednu gdje su oni gudili kako oni tobože žele ujedinjenje", kaže.

Za kraj je odgovorio i na pitanje hoće li biti Mostov kandidat za predsjednika na izborima. "Predsjednički izbori su zadnji izbori u ovoj trijadi. Oni će se dogoditi za godinu i osam mjeseci, a to je jako puno. To je baš puno vremena", kaže Raspudić.

"Ta odluka o tome tko će biti naš kandidat sigurno neće biti donesena prije sljedeće godine, tako da jke rano govoriti. Samim činom ulaska u politiku mislim da svatko od nas bi trebao pristati na to da se prihvati zadaća za koje on i njegovi suradnici smatraju da je dobar i da je dorastao. Hoće li to biti ova ili ona kandidatura, pokazat će vrijeme", rekao je Nino Raspudić u studiju Net.hr-a.

Što je još rekao o stanju u državi i novom Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, pogledajte u cijelom intervjuu.