Komentirajući za N1 nove ministre nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić istaknuo je kako nije riječ o rekonstrukciji Vlade, nego o dekriminalizaciji. " Najvažnije je da je ova je Vlada morala pasti 19. veljače kada Darko Horvat završio u zatvoru. Istrage su se u međuvremenu počele voditi još nekih članova i to je samo po sebi razlog za pad Vlade.", rekao je.

Osobito se osvrnuo na Tomislava Ćorića "Priča da je Ćorić otišao da se umorio pa se ide odmara u HNB na mjesto viceguvernera, to je presmiješno”, rekao je Raspudić "Sada mu se događa da ministra koji je bio prisiljen izaći iz Vlade jer ga iz zatvora tereti njegov prvi pomoćnik, on ga stavlja u HNB. Ćorić je problematičan zbog optužbi u Vladi, a može u HNB?!

Što je HNB, špilja razbojnička u koju mogu bilo kakvi ljudi”. pita se Raspudić koji je pobrojao i prošle HDZ-ove afere , od Fimi medije , do Gabrijele Žalac i istaknuo kako "Plenković šalje vrlo loše poruke Bruxellesu".

'Pad HDZ-a bit će totalni'

Usprkos aferama, tankoj većini ( osobito u prvom mandatu), Plenković će za pet dana postati premijer s najduljim stažem , što Raspudić ne vidi kao osobito dostignuće. " To je lako kad nemaš obraza i morala, kad možeš s bilo kime trgovati, kad ne daš ostavku ma kakve neuspjehe imaš”.kaže Raspudić i nastavlja:

“Ali njihov pad će biti totalni. HDZ će nestati. Oni su ispražnjeni političke vrijednosti i sadržaja. Drži ih Plenković na koritu i samo ih ta vlast i tokovi novca drže zajedno, kad izgube vlast raspast će se kao rakova djeca. Počet će proces općeg zviždanja i terećenja jedni drugih. Očekujem jedan domino efekt”, misli Raspudić.

Uvjeren da će Možemo! pasti zbog 'napuljskog scenarija'

Unatoč svemu, u oporbi se ne nazire jasna figura koja bi se nametnula kao lider. Alternativa Plenkoviću je, kaže Raspudić, puno. “Svi smo alternativa. Koji je njegov kapacitet, osim što se istrenirao po briselskim sastancima. On je isprazan birokrat koji ostavlja dojam osobe koja u životu nije pročitala nijednu knjigu osim obavezne literature. Pogledajte ga u pokušajima nadmetanja verbalnog, pogledajte te šale koje pokušava izvest.

Ta priča da je Plenković najsposobnija osoba u Hrvatskoj za voditi Vladu, to je priča za malu djecu. U čemu su te njegove sposobnosti, IQ, moral, obraz, integritet, upravljačke sposobnosti, iskorijeniti korupciju”, rekao je Raspudić, koji je uvjeren da će vrijeme profilirati lidera. Pritom tvrdi kako ankete, prema kojima SDP stoji kao drugi ne uzima u obzir (Bernardićeve) socijaldemokrate, a da će Možemo! pasti nakon "što Zagreb doživi napuljski scenarij sa smećem".

''Ajmo u rujnu pričati tko je najjača stranka'

"'Ajmo u rujnu popričati tko je najjača oporbena stranka. Mi ćemo vjerojatno imati tri približne opcije – Most, SDP i Možemo!, vidjet ćemo Socijaldemokrate, koliko će oni uspjeti stati na noge. Teško je očekivati jednog lidera uz kojeg će svi bezrezervno stati. Čeka nas proces strpljivog dogovaranja, pregovaranja, prije svega u profiliranju zajedničkog okvira borbe protiv kriminala i korupcije, spašavanja državnih institucija i skidanja ovakvog kriminalnog HDZ-a s vlasti”, rekao je Raspudić.

Komentirajući poteze Predsjednika, ističe kako bi eventualno pomilovanje Mustača i Perkovića bio katastrofalan potez za Zorana Milanovića, ali oko ulaska Finske i Švedske u NATO i izbornog zakona u BiH se slaže.

'Da vidimo što tim našim parterima važnije'

"Kakva šteta, to je izvrsno, to je korisno. Da vidimo je li tim našim velikim partnerima važnije politički iskorijeniti Hrvate u BiH ili im je važnije primiti Švedsku i Finsku u NATO. Ja mislim da je oboje važno. Treba promijeniti izborni zakon, vratiti ga dejtonskim načelima. A s druge strane, ako žele u NATO ove zemlje, neka ih se primi. Zakon u BiH se može promijeniti na isti način kako je i prethodno nasilno promijenjen. Visoki predstavnik sutra može to napraviti”, rekao je Raspudić.