‘Ako me narod bude htio, spreman sam preuzeti i taj križ’

Na početku gostovanja u emisiji Nedjeljom u 2 saborski zastupnik don Ivan Grubišić izjavio je kako se ne kaje što je ušao u politiku ali da nije očekivao da će njegov prelazak iz jednog oblika društvenog rada, svećenićkog poziva, u politički rad biti tako dramatičan.

Naglasio je da je politika u svom izvornom obliku rad za javno dobro. “Želim pokazati da se može biti dobar političar i pošten čovjek i da se može živjeti za drugoga, a ne za saborsku plaću”, izjavio je don Ivan Grubišić komentirajući svoj angažman u Saboru u emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića. Kazao je da se ne kaje što je ušao u politiku, iako je, rekao je, da je lako biti spaljen i izgubiti život u jednom danu, a da je teško biti na vatri svaki dan.

Sabor je opisao kao mašinu za izglasavanje zakona koje predlaže Vlada. Kazao je da je mislio da se više može učiniti. Ponovno se požalio što kao nezavisni zastupnik nije uspijevao doći na red za govornicom u vrijeme kada se sjednica prenosi na televiziji. Osnivanjem kluba zastupnika koji su uspjeli osnovati kada im je prišao jedan zastupnik nacionalnih manjina, dobili su mogućnost da svoja mišljenja predstave na bolji način.

Prosječni radni dan u Saboru je opisao kao “uspavanku”. “Sjediti i slušati stare fraze koje ništa ne znače i raspravljati o izvještaju o radu HAZU-a ili o poticajima za zapošljavanje, dok na Trgu sv. Marka imate prosvjedni skup – to su dva odvojena svijeta. Bojim se da je Sabor izgubio svoju povijesnu ulogu kao najvažnija institucija koja vodi u društvo.”

“U Sabor sam išao da mogu preživjeti”

Don Grubišić se požalio da 14 mjeseci, otkad je u mirovini, mirovinu ne prima, iako je 50 godina uplaćivao u mirovinski fond. Kaže da nije primio ni lipe ni prije nego je nastupila njegova suspenzija. “Mogu reći da sam u Sabor otišao da mogu preživjeti. Osjećam jednu nepravdu jer ako sam plaćao mirovinsko, ja sam tu mirovinu zaslužio.”

Istaknuo je da je u predizbornoj kampanji obećao da neće uzimati saborsku plaću, ali da sada uzima jer su mu rekli da uzme, pa sam rasporedi. Kaže da on i kolega koji su izabrani u Sabor na njegovoj nezavisnoj listi sebi od saborske plaće uzimaju dvije prosječne plaće u Hrvatskoj, dok ostatak daju udruzi “Sanus” koja se bavi djecom oboljelom od malignih bolesti. Od ostatka plaće, rekao je, daje i jednu stipendiju te pomaže onima kojima je potrebno.

O Splitu, Kerumu i Torcidi

Na Stankovićevo pitanje kako je moguće da je prije četiri godine za gradonačelnika Splita izabran Željko Kerum, koji se svojim novcem javno hvali, a sada je prema istraživanjima najpoželjniji gradonačelnik upravo Grubišić, koji od saborske plaće uzima samo prosječne plaću, don Grubišić je kazao kako je to paradoks kojemu razlog leži u mentalnom sklopu samih Splićana. “Sustav vrijednosti je u Hrvatskoj izokrenut”, rekao je don Grubišić, “a u Splitu je izokrenut na treću.” Najvažniji su Torcida i Hajduk, a sve ostalo, lako ćemo”.

Dotaknuo se i Hajduka i odlučivanja o garanciji za kredit klubu pod pritiskom ulice. Na insistiranje voditelja Stankovića da se odluči kako bi riješio problem Hajduka, Grubišić je više puta naglasio da treba “spustiti loptu” i analizirati problem i donijeti rješenje za sanaciju Hajduka, ali i za pomoć drugim splitskim klubovima. Kaže da treba promisliti i da se ne želi opredijeliti ni za jedan ni za drugi način.

“Hajduk je jama bez dna i mnogo je novca nestalo, a nitko ne zna gdje”, rekao je naglašavajući da je netransparentno knjigovodstvo problem od državnih poduzeća preko Crkve do sportskih klubova.

“Nisam donio odluku da se kandidiram za gradonačelnika Splita”

Na voditeljevo pitanje ima li ambiciju da postane gradonačelnik SPlita, Grubišić je odgovorio da on odluku još nije donio, no da nije rekao niti da se neće kandidirati. Kaže da se ne želi izletiti i da će odluku donijeti ovisno o situaciji. Što se tiče toga ima li tu ambiciju, rekao je da je jedan križ sebi stavio na leđa, te da ne želi još jedan, ali da će vidjeti što kažu istraživanja i ako narod doista bude želio da bude gradonačelnik Splita, da će preuzeti i taj križ. Prema istraživanjima političkih stranaka, naime, trenutno don Grubišić i njegova lista, odnosno Savez za građansku i etičku Hrvatsku vode u splitsko-dalmatinskoj županiji. Don Grubišić je kazao da je bio iznenađen da je u županiji njegova prednost nad trenutnim županom 51%:30%.

Koaliranje

Je li se sastao s premijerom Zoranom Milanovićem i je li mu on ponudio da bude župan splitsko-dalmatinski, a da zauzvrat podrži SDP-ovog kandidata za gradonačelnika, upitao je Stanković. Rekao je da se našao s barem 15 ljudi otkad su počeli dolaziti rezultati istraživanja, a među njima je bio i premijer. “Rekao sam mu što i svima: Stav Saveza je da nas iz situacije u kojoj jesmo neće moći nas iz te krize izvesti, a ja mislim da su to političke stranke i partitokracija. Zbog toga u statutu Saveza stoji da nema koaliranja s političkim strankama i to sam ljubazno rekao gospodinu premijeru.”

Rekao je da ga je kada je ušao u Sabor zvao glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić da se pridruži HDZ-u u oporbi. Rekao sam mu “što vam pada na pamet?” Zvali su ga, kaže i iz SDP-a i također ih je odbio.

Što nudi Splitu

“Imate li što ponuditi Splitu, konkretno”, upitao je Stanković, “što je Splitu potrebno?”. Don Grubišić je odgovorio kako Savez ustrojava radionice o raznim gradskim problemima te će preporučavati rješenja. Gradska poduzeća sva imaju vlastite politike plaća, svako poduzeće radi po svome, a mislimo da u to treba uvesti red, rekao je. Što se tiče kapitalnih ulaganja, rekao je da je Splitu potrebno uređenje luke i njegove vizure s mora. Najavio je i promjenu novih svjetiljki koje “izgledaju poput vješala”. Šteta je što Riva nije u kamenu, dodao je. One koji dođu na vlast čeka uređenje istočne obale. Dodao je i da Split treba produžiti turističku sezonu, za što je potreban lukobran koji može primati prekooceanske kruzere.

Vlada se ponaša kao religijska sekta

Komentirajući poteze Vlade kazao je da se ponaša poput religijske sekte, jer obećava i traži da joj se vjeruje bez ikakvih dokaza. Politika se bavi rješavanjem konkretnih problema, a ne širi kao religija vjeru i nadu, kazao je.

Fra Šime Nimac

Ako se slažemo da je izokrenut sustav vrijednosti u društvu, etički sustav vrijednosti izokrenut je i u Crkvi, kao sastavnom dijelu društva. Ja sam ovih dana rekao da se ne slažem s onim što je fra Šime navodno učinio, iako on tvrdi da je novac dao sirotinji.

“Ali ako je izokrenut sustav vrijednosti u društvu, pa i u Crkvi, kako biste vi odgovorili na činjenicu da je Crkva, prema proračunima, od države, iz državnog proračuna i iz donacija dobila 5 milijardi kuna, a da se ne zna na što ih je potrošila. Kako je to u odnosu na devet milijuna kuna? Radi se o novcu poreznih obveznika, je li ona dužna podnijeti račune? Po kaknonskom pravu jest, ali po ugovoru između Hrvatske i Vatikana nije. Gdje su granice poštenja? Može li se fra Nimac pozvati na to da Crkva daje sirotinji ili troši na što hoće, tipa na oniks kojim oblaže zgrade, može li i on onda? Smatram da je društvo zaraženo i da treba sanaciju i treba početi od glave, od onih koji to određuju. Potrebne su nam korjenite promjene politike”, zaključio je.