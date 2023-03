Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić komentirala je izjave mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjartoa koji je gostovao u nedjelju u Točki na tjedan N1 televizije.

"To je antieuropski diskurs, antieuropski intervju. Najzanimljivije je kako misli Viktor Orban", ustvrdila je.

'Šokirao me mađarski stav koji je proputinovski'

"Szijjarto je neka vrsta glasnogovornika Orbanove politike. Antieuropski ne samo zbog činjenice da je cijelo vrijeme govorio 'oni' i 'mi' pri čemu su 'oni' Europljani, a 'mi' Mađari, ali najviše zato jer je objasnio, što me šokiralo, mađarski stav koji je prilično proputinovski i u sukobu je sa stavom EU-a koja podržava Ukrajinu. Cijelo vrijeme je ponavljao – tamo umiru i Mađari. Drugim riječima, svejedno je što umiru Ukrajinci, Rusi… Oni su za mir što de facto znači – predajte svoj teritorij koji su Rusi okupirali. Što znači mir sad – uzeti Ukrajincima barem petinu teritorija. To opravdava stavom da tamo umiru Mađari. Ideja da drugi nisu za mir jer ne umiru ljudi istog etniciteta, to je manipulacija i stav koji negira cijelu ideju Europe, da je to vrsta političkog zajedništva, a ne kasice prasice", kazala je Pusić na N1 televiziji.

Szijjarto je među ostalim naglasio da Europom dominira ratna retorika koju nameće transatlantsko partnerstvo.

"To je u skladu s onim što njegova stranka i premijer govore domaćoj publici. Homogeniziraju Mađare tako da im govore da ih svi tjeraju u rat, a oni brane Mađarsku od Amerikanaca i strašnih Europljana. Mađarska nije ni prva na udaru, to su Balti koji su snažno uz Ukrajinu. Ono što je bilo karakteristično za taj intervju, da stalno pokušavaju diskvalificirati nekog. To je tipični javni govor kad pokušavaš sugovornika, prije nego nešto kaže, diskvalificirati", smatra Pusić.

'HDZ se godinama trudio uništiti opoziciju, dijelom je uspio'

Naglasila je da nije riječ o dvije strane u sukobu, nego o zemlji koja se brani od agresije i zemlja koja isti čas može prekinuti rat.

"Strašno su podbacili što se tiče mađarske demokracije. Mađarska danas više nije klasificiriana kao demokracija. Ali uspijevaju se održati na vlasti jer kontroliraju medije, donose zakone koji onemogućuju opoziciju”, kazala je.

Osvrnula se potom i na situaciju u Hrvatskoj.

"Na sreću, mi to nemamo, ali u ovom trenutku vlada nesigurnost jer nema ozbiljne artikulirane opozicije. To je opasno za demokraciju kad to nemate. HDZ se godinama trudio uništiti opoziciju, dijelom je uspio, a dijelom se opozicija samoubila. Danas imamo situaciju u kojoj je to opasno. Smatram da nemati dvije opcije, koje su koliko toliko ujednačene po snazi, štetno je i opasno za demokraciju. Na sreću nemamo Orbana i nemamo tu situaciju toliki niz godina, ali tu treba biti na oprezu. Oporba i vlast imaju različite, ali jednako važne uloge", rekla je.

'Hrvatska je potencijalno vrlo bitna za Europu, ako ima pameti'

Na koncu je istaknula važnost Hrvatske za jugoistočnu Europu.

“Hrvatska je potencijalno vrlo bitna za jugoistočnu i istočnu Europu ako ima pameti. Što se jugoistočne Europe tiče, Zapadnog Balkana, tu Hrvatska može, ako vodi pametnu politiku, odigrati važnu stabilizirajuću ulogu koja je važna za cijelu Europu, ne samo za regiju. Što se tiče sigurnosti, Hrvatska dobro stoji – imamo LNG terminal, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja već sad ima preko 50 posto energije iz obnovljivih izvora. Doduše, to je većinom voda pa nije posve neutralno. Imamo ogromne potencijale sunca i vjetra. Pokazalo se da je cijela Europa vodila energetsku politiku prema Rusiji – promjena kroz trgovinu, kroz ekonomsku suradnju, s idejom da će se Putinov režim promijeniti kroz ekonomsku suradnju. Naravno, pokazalo se da to nije tako. Europa je postala jako ovisna o europskoj energiji i sad se brzo odvikava i treba alternative, a u tom pogledu je Hrvatska ne samo dobar primjer, nego i potencijalni izvoznik čiste energije.”