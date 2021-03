PUPOVAC UZVRAĆA: ‘Pomogao sam Milanoviću da postane predsjednik; Ne trebamo Čarugu reformatora…’

‘Predsjednik mora biti čuvar institucija, čak i onda kada se s time ne slaže. Trebamo sistemski pristup, ne trebamo Čarugu reformatora, trebamo čovjeka s idejom, a ne s grubim riječima’, poručio je Milorad Pupovac

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u utorak kako je pomogao Milanoviću da postane predsjednik Hrvatske, a da nakon toga doživljava ponižavanja i poruke od “najcrnjih fašista u Hrvatskoj” koji bi ga, kako je ustvrdio, “likvidirali, a sad su s njim”.

“Čovjeka poštujem i pomogao sam mu da postane predsjednik, a nakon toga doživljavam ponižavanja i poruke od najcrnjih fašista u Hrvatskoj koji bi me likvidirali, a koji su sad s njim”, izjavio je Pupovac u emisiji HRT-a “U mreži prvog”. Odgovorio je da ne treba Milanovićevu ispriku, nego da samo treba odgovornost.

'Ne trebam ispriku; ovo je vulgarnost i trumpizam'

Ja samo tražim da ovo prestane, ovo je vulgarnost i trumpizam, rekao je Pupovac, ocijenivši da je to razarajući jezik. “Između lopovluka i toga, ja kažem – ne. Niti lopovluk niti vulgarizam”, poručio je.

“Predsjednik mora biti čuvar institucija, čak i onda kada se s time ne slaže. Trebamo sistemski pristup, ne trebamo Čarugu reformatora, trebamo čovjeka s idejom, a ne s grubim riječima. Agresivnost nije stil”, rekao je Pupovac.

U emisiju, u kojoj su sudjelovali i Damir Habijan iz HDZ-a i Mišel Jakšić iz SDP-a, nije se odazvao nitko iz Ureda predsjednika, iako su pozvani, objavio je HRT.

Pupovac je rekao da nije imao o čemu obmanuti javnost, kao što je to utvrdio predsjednik Zoran Milanović, kada je pokazao SMS poruke koje mu je Predsjednik slao, kaže da je pokazao najrelevantnije poruke, a rado će zamoliti i ostale ljude kojima je Milanović slao poruke da ih objave. Ali, dodao je, mislim da je “dosta sramoćenja”.

Predsjednik “polazi od pretpostavke da je svatko tko slobodno glasa i glasa protiv njegovog stava lopov, ali ja znam zašto sam to napravio, i da je imao strpljenja da razgovara sa svim akterima u procesu, možda je moglo biti kako je on predložio, ali njemu je bilo do kavge, a ne do rješenja”, izjavio je Pupovac dodavši da se treba vratiti razgovoru.

Ne želi samo on reformu pravosuđa, svi znamo u kojem je stanju i čije je naslijeđe, kojih politika i ljudi, rekao je, uz ostalo, Pupovac. Odgovorio je da mu Milanović više ne šalje SMS poruka, ali da ih šalje preko medija.

'Sinergija između toga kako Predsjednik i kako Mamić govori'

Pupovac je podsjetio na zaključak Hrvatskog sabora kojim je izražena svijest o potrebi reforme pravosuđa. Brine ga, kako je rekao, neka vrsta sinergije između toga kako predsjednik govori i kako Zdravko Mamić govori. “To ne zvuči dobro, naš interes nije da stvaramo atmosferu u kojoj je moguća devastacija ozbiljne rasprave o tome što je potrebno u pravosuđu. Vrijeme je da Sabor, Vlada i predsjednik to uzmu u svoje ruke”, rekao je.

Jakšić je rekao kako nije korektno u istoj rečenici spojiti Zdravka Mamića i Milanovića, osobito, kako je rekao, “ako se uzme u obzir koja je stranka štitila Mamića”. Pupovac kaže da ne optužuje Milanovića za slučaj Mamić, već govori o tome kako se te stvari istovremeno događaju.

Na pitanje nije li problem što Milanoviću plješće krajnja desnica, Jakšić je rekao da svatko ima svoje viđenje izbora jer nitko ne zna tko je za koga glasao. Rekao je, uz ostalo, da je poznat stil predsjednika Milanovića, a složio se s Pupovcem da je potrebno mijenjati pravosuđe, “dotakli smo dno dna, dublje ne možemo”, percepcija pravosuđa u javnosti je jako loša, upozorio je.

Ustavni sud je donio odluku, Predsjednik je pozvao na raspisivanje javnog poziva i imat ćemo, istaknuo je, raspravu o izboru predsjednika Vrhovnog suda. Jakšić smatra da je ovo prilika dijelu HDZ da se, kako je rekao, “riješi nekih kadrova koji su iz prijašnjih vremena prilično kontaminirani”.

Na pitanje može li se ovo što Milanović piše pravdati stilom, Habijan je rekao da to ipak nije primjereno te poručuje da je to neprihvatljivo, a protureakcije iz HDZ-a bile su, kaže, u granicama normale.

Habijan smatra da je fokus otišao na nešto drugo, jer je Predsjednik skrenuo temu s onog bitnog. Postavlja se pitanje zašto se išlo u protuzakonitu proceduru, što je potvrdio i Ustavni sud.

Treba ohrabriti najbolje ljude da se jave na javni poziv. Komunikacija Milanovića sigurno je nanijela štetu profesorici Zlati Đurđević, koja je čestita žena. Javni poziv je kompromitiran za visoke pravosudne institucije i moramo taj institut obnoviti, istaknuo je Pupovac.

Jakšić je naglasio da je Plenković brzo “reterirao” od izjave da se može razmišljati i o opozivu Milanovića, dok Habijan objašnjava da prema članku 105. Ustava postoji takva mogućnost ako predsjednik postupa suprotno Ustavu, no govorilo se o hipotetskoj mogućnosti.

Komentirao je i odgovor Milanovića Plenkoviću, među kojima je naveo i da se korupcija uvukla u sve dijelove društva, rekavši da je je to samo nastavak Milanovićeva stila. Postoji teza da je izbor predsjednika Vrhovnog suda lansirna rampa za pokušaj šire destabilizacije HDZ-a, ali bitno je da je vladajuća većina stabilna, rekao je Habijan.