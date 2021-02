PUPOVAC UPOZORIO: Nedopustivo da kontejneri na Baniji nisu spojeni na tekuću vodu i septičke jame

‘Nećemo valja držati ljude u kontejnerima bez tekuće vode i septičkih jama, apeliram da se to hitno mijenja’, rekao je Pupovac i apelirao na uređenje puteva, kako bi bili prohodni, te pojednostavljenje procedura oko obnove na Baniji

Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac pozvao je u srijedu da se mobilni objekti postavljeni na Baniji pod hitno spoje na tekuću vodu i septičke jame, te pojednostavi procedura za obnovu. Pupovac je u slobodnom iznošenju stajališta Kluba SDSS-a u Saboru ocijenio da se mnogo učinilo na smještaju ljudi u mobilne kućice, ali je nedopustivo da većina tih objekata nije spojena na tekuću vodu i nema septičke jame.

Život u kontejnerima bez tekuće vode i septičkih jama

“Nećemo valja držati ljude u kontejnerima bez tekuće vode i septičkih jama, apeliram da se to hitno mijenja”, kazao je Pupovac i apelirao na uređenje puteva, kako bi bili prohodni, te pojednostavljenje procedura oko obnove. “Ako ljudi budu trebali po 10 do 15 papira i morali tražiti suvlasnike po svijetu da bi mogli podnijeti zahtjev, to nikada neće biti riješeno”, upozorio je Pupovac. “Ako se nadležno ministarstvo misli igrati administrativnih procedura neka ne računa na podršku ovog kluba i ako to potraje dugo neka ne računa na podršku za takvu vrstu odnosa prema ljudima”, rekao je Pupovac.

PUPOVAC O NAPADIMA: ‘Kad bih ja bio filočetnik…’; O Žiniću: ‘Da nije bilo potresa, on nikada ne bi iskočio. Potres je štošta otkrio…’

Tema u slobodnim govorima bilo je i cijepljenje preko reda.

Hrelja: ‘Čudim se svekolikom čuđenju’

Silvano Hrelja (Klub HSS-a i HSU-a) osudio je cijepljenje preko reda ali i ustvrdio da takvo ponašanje “nije novo normalno nego normalno u Hrvatskoj, naš način života i ponašanja”. “Čudim se svekolikom čuđenju. Guranju, krađi, ugrožavanju drugih, sebičnosti i neredu može se čuditi samo netko tko sebi laže ili je u ovom trenutku sletio u Hrvatsku, onaj koji ovdje živi ne može se čuditi tome”, kazao je Hrelja. Dodao je kako nered i nerad vladaju u svim gradovima i institucijama jer takvo ponašanje potičemo i hranimo desetljećima.

Sandra Benčić (Klub zeleno-lijevog bloka) kazala je da umjesto reda u cijepljenju imamo kaos, privatizaciju režima cijepljenja i korumpiranu proceduru, kojima se još jednom poručuje građanima da nisu svi jednaki. “Vlada je kriva što nije osigurala cijepljenje prema planu nego po ‘principu zaticanja’ jer je ključno za dobiti cjepivo zateći se nekom slučajnošću na pravom mjestu u pravo vrijeme”, ustvrdila je Benčić podsjetivši kako su se rektor Damir Boras i predsjednik HGK Luka Burilović zatekli tamo gdje je bilo viška cjepiva. “Dragi građani, umjesto da čekate da vas pogodi prst sudbine i netko pozove na cijepljenje – učite i vježbajte zaticanje”, poručila je.

SDP-ova Sabina Glasovac izvijestila je da je potpisima 30 zastupnika omogućeno da se u idućih tjedan dana u Saboru rasprave izmjene Kaznenog zakona po kojima bi se dijela spolnog uznemiravanja i zlostavljanja gonila po kaznenoj dužnosti te ukinuo rok od tri mjeseca za za prijavu takvog djela. Pozvala je zastupnike da podrže te zakonske izmjene.

KOMADINA PORUČIO PLENKOVIĆU: ‘Ne stanuje sva pamet u Banskim dvorima! Ljudi imaju pravo na svoj stav i mišljenje…’

‘Prodavanje muda pod bubrege’

Katarina Peović iz Radničke fronte upozorila je na uvođenje novih bankarskih naknada, za dizanje novca na bankomatima. “Od glasnogovornika kapitala nećete čuti napad na banke, guverner HNB-a će reći da su te naknade stvar tržišta, a prije bi se moglo reći da je riječ o međusobnom dogovoru banaka”, ocijenila je Peović.

Marijana Puljak (Centar) upozorila je pak na praksu koja se ponavlja pred svake izbore, podsjetivši na posjet premijera Andreja Plenkovića Splitsko-dalmatinskoj županiji. “Izbori su za koji mjesec, prirodno je da premijer šeta Hrvatskom i dijeli obećanja, no obećanja su ludom radovanja”, kazala je Puljak. Izrazila je nadu da će građani kazniti takvo “prodavanje muda pod bubrege”, na što ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao da bira riječi koje upotrebljava u Saboru.