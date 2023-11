Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren iznio je nekoliko spornih izjava tijekom jučerašnjeg brifinga za novinare u izraelskom veleposlanstvu u Zagrebu. "Mi nismo kršćani, mi nećemo okrenuti drugi obraz", rekao je, kako je prenijela Hina, te dodao da "ratovi nisu nježni, nisu to bili ni Oluja niti Domovinski rat".

Nastavljajući usporedbu s ratovima u bivšoj Jugoslaviji, Koren je dodao da su Srbi imali sreće što ih je Srbija htjela primiti jer arapske države to ne žele s Palestincima koje smatraju "izazivačima problema".

Te su izjave izazvale burne reakcije na Facebooku kod mnogih naših čitatelja, a ovo su samo neki od njihovih komentara: "Obraz je za vas nepoznanica!", "Kako vas nije sramota", "Kako može tako lagati?", "Na račun holokausta čine GENOCID! A naši veleizdajnici ih podržavaju!".

"Vrlo neumjesno od jednog diplomata da uspoređuje naš Domovinski rat sa svojim ratom koji vodi njegova vlada/država. Mi smo bili na SVOM teritoriju, bio je okupiran NAŠ teritorij-sve suprotno od Izraela, mi smo izbjeglicama osigurali siguran prolaz pod nadzorom međunarodnih snaga, što je isto suprotno od postupanja Izraela, mi NISMO RUŠILI SVE PRED SOBOM I ŽIVO I MRTVO, POKRETNO I NEPOKRETNO", napisao je jedan komentator.

"Europljani postali pacifisti nakon dva užasna svjetska rata, ali Izrael nije u Europskoj uniji nego na Bliskom istoku. A ondje su pravila drugačija, kaže. Što onda sudjelujete na Eurosongu?", dodao je drugi komentator na Facebooku.

Puhovski: 'On se ponaša kao da je veleambasador SAD-a'

Nakon tolikih burnih i brojnih reakcija, odlučili smo pitati za komentar hrvatskog analitičara Žarka Puhovskog. Na pitanje je li bilo pametno i diplomatski od strane izraelskog veleposlanika isticati vjerske razlike izjavom: "Mi nismo kršćani, mi nećemo okretati drugi obraz", Puhovski odgovara za Net.hr:

"On se ponaša kao da je veleambasador SAD-a, a ne Izraela. Dakle, ponaša se s pozicije moći. Odavno je poznato da je diplomatski najteže biti predstavnik SAD-a jer su oni prejaki pa se olako čini da svaka njegova riječ ima iza sebe topove, tenkove, ratne brodove, avione. Zato im je teško imati zatvoreni diplomatski jezik. Sad se slično ponaša izraelski ambasador koji na neki način dijeli lekcije zemlji koja mu je domaćin.

Mene osobno za razliku od ovih histeričnih suverenista ne smeta da se netko miješa u naše stvari, unutrašnje. Ja bih uvijek bio zadovoljan da se još više iz inozemstva miješaju u naše stvari jer puno toga u Hrvatskoj nije uređeno i u Hrvatskoj se ne uređuje pa bi intervencija izvana možda dobro došla. Ali ovo je jedna pogubna, primitivna intervencija koja pokušava reći više-manje to da treba kao moralnu osnovu državnog postupanja preuzeti ono što se zove power play, dakle igru moći. Power play postoji u hokeju, kao što mnogi znaju, kad imate igrača više. Dakle, moć funkcionira kao nadmoć."

Rat nije dostojanstven

"Izrael govori iz pozicije nadmoći nad svojom okolinom," nastavlja Puhovski. "Izrael je doživio jedan koljački napad Hamasa koji je potom iskorišten za seriju povreda međunarodnog humanitarnog prava u akcijama u Gazi. I sada to pokušavaju opravdati pričama o tome da su, eto, ljudi koji su odlazili iz Hrvatske - odlazili pod navodnicima, bili protjerani - '95. imali kamo ići, a ove Arape i Arapkinje susjedne države ne primaju, pa je onda, eto, Izrael prisiljen više-manje da ih ubija. To je ispalo iz toga."

Istaknuo je da se u ratu ne očekuje da će netko okrenuti drugi obraz, ali "minimum koji se u ratu očekuje jest ono što imamo kod Mojsija - oko za oko, zub za zub, a ne cijelo zubalo za jedan zub".

Ipak, Puhovski kaže da mu se čini iskreno što izraelski veleposlanik ne priča o dostojanstvu rata.

"On je napravio nešto što se meni čini iskreno, o čemu ja govorim godinama, da je glupost pričati o dostojanstvu rata. Kod nas se stalno pričalo o dostojanstvu rata. Rat nema dostojanstvo. Ratni cilj može imati dostojanstvo, ratnik može imati dostojanstvo, ali rat nema dostojanstvo. Rat je ubijanje. I tu je on po mom sudu probio neke ideologeme koji su u Hrvatskoj vladali, ali je to napravio po meni na potpuno neprihvatljiv način s pozicije nadmoći."

Iako se Izrael nalazi u doista teškoj situaciji, to nije razlog za toleriranje neprimjerenih izjava, smatra naš analitičar. "Ja naprosto ne razumijem kako se može koristiti različite kriterije ili različita mjerila kad je riječ o Rusiji u Ukrajini i Izraelu u Gazi", rekao je Puhovski.

Naravno da se Izrael ima pravo braniti, kaže Puhovski, ali smatra da bi prvo trebalo ustvrditi gdje su granice Izraela.

"Ja mislim da se Izrael nema pravo braniti u polovini Jeruzalema koji je okupirao protiv međunarodnog prava i još proglasio glavnim gradom i ne vidim u čemu je tu razlika spram okupacije Krima. Ako Rusija želi braniti Krim, to se smatra agresijom jer se brani okupacija. A kad Izrael brani 'okupirane' teritorije, onda se govori o pravu Izraela na postojanje, a nitko ne kaže gdje se nalaze međunarodno prihvatljive granice Izraela.

To je u ovom trenutku ključno pitanje, a iz njega onda slijedi ovo masovno ubijanje zahvaljujući neupitnoj nadmoći Izraela, koji je sada još dodatno pogođen činjenicom da je makar u 24 sata njegova nadmoć bila dovedena u pitanje i onda se pojavljuju ovi tipovi osvete, a ne odgovora koji naprosto ne mogu biti moralno prihvatljivi. Pogotovo zato što se sada još pojavljuje kao opravdanje toga činjenica da se dogodio zločin bez presedana nad židovskim narodom jer ja ne vidim kako bi masovno ubijanje Židova u četrdesetim godinama moglo opravdati mnogo manje, ali još uvijek strašno ubijanje Palestinskog naroda danas", zaključio je Žarko Puhovski za Net.hr.

