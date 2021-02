PUHOVSKI SECIRAO PLENKOVIĆEV MODUS OPERANDI: ‘To je bilo karakteristično za Staljina’

‘Premijer se malo ponaša kao ‘mali od kužine’, a malo kao King Kong koji može raditi što hoće’

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Newsroomu N1 televizije te komentirao aktualnu političku situaciju u zemlji. Posebno se osvrnuo na odnos između premijera Plenkovića i stranke Most, koju je danas žestoko kritizirao na press konferenciji.

Komentirajući vebralni sukob, Puhovski je naglasio kako se premijer ponaša kao da mu je Most obiljna konkurencija, a on to nije.

“To spada pod posebnu disciplinu obiteljske neuroze koja se pokazuje tako da otac kaže sinu jednu stvar koja se svima nama čini potpuno normalnom, a sin izgubi živce i počne urlati. Izgleda da tako nešto imaju HDZ i Most, pri čemu Plenković radikalno griješi jer mu Most nije ozbiljna konkurencija. Plenkovićeva pozicija nije ozbiljno ugrožena, a on se ponaša kao da je i jedno i drugo istina, kao da mu je Most ozbiljna konkurencija i kao da mu je pozicija ugrožena”, kazao je Puhovski.

‘Sukreatori najveće sramote u hrvatskoj politici’

Otkrio je što je najviše zamjerio toj stranci. “Po mojem uvjerenju, najgora stvar koja se o Mostu može reći jest da su oni bili sukreatori najveće sramote u hrvatskoj politici, a to je dovođenje osobe koja se zove Orešković za premijera. To je nepojmljiv skandal i ja im to nikada ne bi oprostio, ali to je moje privatno mišljenje. Ponavljati to svaki dan iznova znači da imate neku bolnu ranu”, rekao je analitičar.

Naglašava kako se Most ponaša kao i premijer kako bi od njega izazvali reakciju. “Most se slično ponaša baš zato da bi izazvao Plenkovićevu reakciju i to ih čini relevantnim u hrvatskoj politici u ovom trenutku. To nije dobro jer smo spali na razinu elementarnog primitivnog moraliziranja. To nikad nije dobro za razumno političko funkcioniranje”, rekao je Puhovski.

Za Plenkovićev napad u kojem je oporbu prozvao da su iskoristili teško stanje Miroslava Tuđmana, komentirao je da je bio “pun fantazije”.

“Ništa nije kasnilo u Glini i Petrinji jer zakon nije donesem, i tako sve kasni. Ako HDZ nije imao većinu u tom trenutku, a nije, njemu nije ni trebala jer ova druga strana je trebala imati većinu, oni su predlagali. Siguran sam da je HDZ u tom trenutku mogao imati najmanje 70 ruku od onih 75 koji su bili nazočni i siguran sam da je oporba nije imala 71 čovjeka u Saboru. Oni nisu mogli dobiti, ali nije se htjelo pristati na to da se pobjeđuje sa 71 a ne 75, što je besmislica”, rekao je Puhovski.

‘Oni su napravili političku igru’

“Onda je uvedena bolest i smrt Mire Tuđmana što je jedna vrsta degutantnog igranja s bolešću i smrtnošću. To se drugi put događa HDZ-u. Prvi put u teškim trenucima Tuđmanove bolesti oni su ubacili, uz pomoć nekoliko intelektualno korumpiranih pravnika, nešto što se zvalo Ustavni zakon o djelovanju države u situaciji kada je predsjednik države privremeno nesposoban za djelovanje, što je bilo mimo Ustava jer su si zabili u glavu da Tuđman mora umrijeti kao predsjednik države. Sad opet imaju problema sa smrti jednog Tuđmana, umjesto da se to ostavi tamo gdje je tome mjesto, u obitelji. Oni su napravili političku igru. Miru Tuđmana nakon smrti koriste za obračunavanje s Mostom”, dodao je.

Za napade na oporbu kaže kako su patetični. “Imate ovaj tipični patetični, a opet malo epski element, da imate tri ili četiri pridjeva: nemoralno, neizdržljivo, neprihvatljivo ponašanje ovih. To je bilo karakteristično za Staljina”, kaže Puhovski.

O aferi Tušek: Užasno opasno i protuustavnu

Osvrnuo se i na aferu vezanu uz HDZ-ovca Žarka Tušeka. “Meni se skandalozno činilo jedno, a to je da Tušek nudi protukandidatu plaćanje plakata. Mogu razumjeti da se dvoje političara raspravljaju oko toga što će biti ako bude u većini, to nije nelegalno. Ali da ja vama kažem da se kandidirate protiv mene, a ja ću vam plaćati promidžbu, plakate, činim od vas nekoga tko je lažni kandidat, koji stvara privid pluralizma i to mi se čini užasno opasnim i protuustavnim”, komentirao je analitičar.

Komentirao je i navode da će bivša potpredsjednica Vlade i bivša ministra Martina Dalić, koja je dala ostavku zbog afere Borg, biti nova predsjednica uprave Podravke.

‘Premijer se ponaša malo kao ‘mali od kužine’, a malo kao King Kong’

“To je šizofrena pozicija premijera. Prema Mostu se postavlja kao da je slab, a malo se ponaša bahato kao da može što hoće. Martina Dalić po nizu kvaliteta ima uvjete da bude glavna osoba Podravke i to nije sporno. Ali, ona je osoba koja je sama dala ostavku, prihvativši barem dio prigovora na svoj račun i račun vlade. Odonda se ništa nije promijenilo. Meni se to čini kao guranje prsta u oko oporbi, ‘gledajte, mogu što hoću’. Imamo paradoksalnu situaciju. Premijer se malo ponaša kao ‘mali od kužine’, a malo kao King Kong koji može raditi što hoće. I jedno i drugo je pogrešno i to dovodi do toga da imamo smušenu javnu sferu”, zaključio je Puhovski.