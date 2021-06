Politički obračun predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, u kojem je jedna od rundi bila i izbor novog predsjednika Vrhovnog suda, na N1 je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski. On smatra da niti treći javni poziv neće donijeti dogovor predsjednika i premijera.

“Očito su u ovom trenutku šanse jako male. Oni su se odlučili potući, sad to to rade malo tiše i pristojnije, ali napetost je i dalje jako velika. Problem je u tome što predsjednik Republike, a dijelom i predsjednik Vlade ne obavljaju funkciju u tome da omoguće funkcioniranje sustava. Sustav ne funkcionira. Gospodin Mrčela će moći produžiti mandat, kome, sebi. To je čista privatizacija, on nije kriv za to. To se meni za Vrhovni sud ipak čini malo nezgodnim, a da ne kažem da se njega ne može smijeniti. Da ne govorim o tome da gospodin Mrčela ima jedno desetak strašno važnih domaćih i stranih funkcija, tko zna kako će se to obavljati. Čovjek sam sebi drži mandat i to bezgranično. To je nešto zbilja neobično i našli smo se u petlji jer su zakoni loše pisani i zato što se nije mislilo na to da će se ova dvojica pohvatati na tako dugi rok”, smatra Puhovski.

Obiteljska nervoza

Premijer, ipak, poručuje da nema razloga da ne bude dogovora, ali pod uvjetom da bude sve po zakonu.

“Kod njih kao da je na djelu neka vrsta obiteljske nervoze. Vi meni kao mlađa rođakinja da ćemo sve po propisima, a vi meni kažete: 'Ja sam ti rekla da su ti propisi protuustavni’. I tu odmah počinje dizanje tona. Milanović je jasno rekao da su propisi protuustavni, nije dobio pravo od Ustavnog suda, onda je rekao da je Ustavni sud skupina prijatelja, kumova… On to ne priznaje. Sad je pitanje hoće li pokazati je li mu doista stalo da se naprave promjene u pravosuđu”, smatra Puhovski.

'Tuku je zbog njega'

Zlata Đurđević se ipak neće javiti na treći javni poziv, a HDZ ju je optuživao da je sudjelovala u nezakonitoj proceduri.

“Ja sam uvjeren da se s dva telefonska razgovora moglo dogovoriti da ona bude prihvaćena. Ona se ne može baviti time je li Milanović obavio svoje predzadaće, to nije njezin posao. On je nju pozvao, ona je prihvatila, onda su je počeli tući na različite načine. Tuku je ne samo zbog nje, nego zbog njega. Tukli su je jer je ona jedna prvorazredna kandidatkinja koja nije korumpirana, ali prije svega zato što je Milanovićeva kandidatkinja. Da su htjeli, nju su mogli mirno sabotirati unutar suda”, zaključio je politički analitičar.