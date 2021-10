Pomalo neočekivano, s obzirom na probleme s kojima je niz oporbenih stranaka suočen unutar sebe, oporba je u četvrtak navečer u Saboru iskazala poprilično jedinstvo. Dio oporbenih zastupnika različitih opcija zauzeo je saborsku govornicu i time prekinuo raspravu o kandidatu za glavnog ravnatelja HRT-a Robertu Švebu.

Taj orkestarski izvedeni nastup bio je tim više iznenađujuć ako se zna za probleme dviju dosad najvećih oporbenih stranaka. SDP se u Saboru doslovno raskolio nakon izbacivanja 18 članova stranke, a upitno je i koliko se Domovinski pokret konsolidirao izborom novog predsjednika.

Oporba se ujedinila i isplanirala daljnje korake

No, zastupnik Mosta Nikola Grmoja, koji se po svemu sudeći nametnuo kao koordinator sinoćnje zajedničke oporbene demonstracije u Saboru, danas je na televiziji N1 izjavio da se ''oporba ujedinila'' te je najavio njene daljnje zajedničke korake.

''Mnogi analitičari su posljednjih dana govorili da u Hrvatskoj nema oporbe. Oporbe ima, a to što su određene stranke imale svoje probleme ne znači da cijelo vrijeme u Saboru nije bilo snažne i konstruktivne oporbe HDZ-u. Oporba se ujedinila, isplanirali smo daljnje korake'', poručio je Grmoja.

Jedan od političkih analitičara koji je proteklih mjeseci više puta ustvrdio da su oporbene stranke u katastrofalnom stanju jest Žarko Puhovski. Upitali smo ga tumači li Grmojinu najavu 'ujedinjenja oporbe u Saboru' kao znak neke dogovorene strategije.

'Nije dobro da najmoćniji čovjek u zemlji nema nikakvog straha'

''Zastupnik Grmoja ne bi prepoznao strategiju ni da je sretne na ulici. On je čovjek za sitne svađe i nikakve strategije nema, ali je u nekoliko navrata taktički spretno postupao. On je čak jedan od iskusnijih ljudi u kolopletu onih koji se pojavljuju u oporbi, tako da mi se čini da oporba praktički nikakve šanse nema. Samo moramo čekati da to Plenković shvati. Iako bi bilo bolje da ne shvati pa da bude malo oprezniji. Nije dobro da imamo najmoćnijeg čovjeka u zemlji koji nema nikakvog straha, pa makar i umišljenog'', kaže Puhovski.

Ipak, u Plenkovićevoj samouvjerenosti naspram oporbe, koja je u četvrtak u Saboru pokazala da nije 'krezuba', Puhovski uočava jedan paradoks.

''On je jučer izjavio: ''Ja sam NBA''. To je malo pretjerivanje, ali u tome ima istine. Međutim, stvar je u tome da ja u to vjerujem, ali on u to ne vjeruje. Jer kad bi u to vjerovao, on ne bi na takav virulentan način napadao oporbu. Nekad su stari kritičari od Matoša nadalje imali formulaciju: ''To je ispod kritike'', što znači ''o tome nećemo razgovarati, vi niste na nivou niti da vas kritiziram''. Plenković si to može dopustiti ako doista vjeruje u svoje riječi, Međutim, on u to ne vjeruje i pokazuje začuđujuću subjektivnu nesigurnost s obzirom na svoju objektivnu poziciju'', kaže Puhovski koji smatra da se najvjerojatnije radi o Plenkovićevoj ''unutrašnjoj nesigurnosti''.

'Plenković je, nažalost, u pravu. On je za njih NBA'

Budući da je razgovor o oporbi brzo došao do šefa Vlade i vladajuće stranke, vratili smo se na početak i pitali Puhovskog jesmo li u četvrtak navečer u Saboru svjedočili nekim novim odnosima unutar oporbe.

''To što smo vidjeli bio je zapravo izraz nemoći oporbe. Oporba je u situaciji da su se raspali SDP i Domovinski pokret i ona se atomizira, a ovo je bio pokušaj da se nađe jedna tema - možda ne najvažnija, ali najefektnija - da se demonstrira to jedinstvo. Time su postigli da se isprave neke potpuno očite formalnopravne greške u postupku izbora glavnog ravnatelja HRT-a, ali u osnovi je, nažalost, Plenković u pravu. On je doista NBA, viša liga u odnosu na njih. Naprosto, ne po svojim osobnim kvalitetama, iako djelomično i po tomu, nego po snazi organizacije koja iza njega stoji, dok su se sve druge političke organizacije uglavnom raspale ili se raspadaju'', kazao je Puhovski za Net.hr.