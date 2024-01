Kreće nova južina pred dubokom ciklonom sa sjeverozapada kontinenta, javlja Dorian Ribarić za RTL Danas. Danas će ujutro i prijepodne biti oblačnije, osobito na zapadu zemlje. Bit će još povremeno slabe kiše, ali rjeđe na kopnu, gdje se još u ranim jutarnjim satima može mjestimice lediti u dodiru s hladnim tlom, nakratko u gorju ili oko Korduna i Banovine. Vjetrovitije na Jadranu uz umjereno do jako jugo.

U drugom dijelu dana još oblačnije i kišovitije. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici moguća obilna količina oborine. Manje kiše u unutrašnjosti, dok u Slavoniji može ponegdje i ostati suho. Umjeren do jak jugozapadnjak na kopnu, a jako jugo i oštro na moru. Dakle, vjetrovitije, ali temperatura u porastu. U unutrašnjosti i u gorju od 7 do čak 12 °C, a duž obale i na otocima oko 15 °C.

U četvrtak gotovo proljetne prilike

U četvrtak na kopnu iznadprosječna toplina, gotovo proljetne prilike uz južinu. No, već u petak naglo i izraženo zahladnjenje s kojim će kiša prelaziti u snijeg, ponegdje uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorskom krajevima. Od subote razvedravanje. Nekoliko stabilnih, suhih i hladnih zimskih dana, ujutro opet uz izraženije minuse.

Na Jadranu obilnije oborine, ponegdje u obliku pljuskova praćenih grmljavinom tijekom četvrtka. Zatim uz postupno okretanje juga na jaku i olujnu buru sve manje oblaka. No, osjetno će zahladiti u subotu, osobito će bura pojačavati taj osjećaj hladnoće. Od subote hladna jutra, moguće opet uz mraz do same obale, uglavnom sjevernog Jadrana.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za dio Hrvatske.

HAK je izvijestio da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić u smjeru Maclja vozi se usporeno uz regulaciju policije i ophodarske službe.

Danas od 8 do 16 sati zbog radova na Jadranskoj magistrali (DC8) na predjelu Ruskamen kod Omiša vozit će se naizmjeničnim propuštanjem vozila uz semafore.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (te ostala vozila bez zimske opreme) na cestama u Lici: DC42 u mjestu Poljanak; DC429 Selište Drežničko-Prijeboj: na svim županijskim i lokalnim cestama na području Donjeg Lapca i Korenice.

Usporeno se vozi u zonama radova: na zagrebačkoj obilaznici (A3) u zoni odmorišta Zagreb (Plitvice) u oba smjera vozi se po dva sužena prometna traka, uz ograničenje brzine od 80 km/h; na DC1 u Tušiloviću i brzoj cesti Solin-Klis; na državnoj cesti DC3 kod Gornjeg Mrzlog Polja; na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Turnja i na dionici Omiš-Dupci (do 08. veljače); na Jadranskoj aveniji u Zagrebu zbog radova na vijaduktu Sava-Odra.