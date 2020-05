PRVO MASOVNO SEROLOŠKO TESTIRANJE U HRVATSKOJ: Evo koliko je ljudi razvilo antitijela na koronavirus

‘Cilj je istraživanja bio prikupiti podatke o dosadašnjoj izloženosti radnika DIV grupe novom koronavirusu, u prvom redu zbog zaštite i sigurnosti njih i njihovih obitelji, ali i zbog pomoći hrvatskoj znanosti’

Prvo masovno serološko testiranje antitijela na koronavirus provela je DIV grupa, najveća grupacija za preradu i proizvodnju proizvoda za brodogradnju. Kako saznaje Večernji list, oni su od 23. do 28. travnja na 1.724 radnika, među kojima je 1.316 radnik Brodosplita napravili serološko testiranje i to u suradnji s Odjelom za forenzičke znanosti splitskog Sveučilišta.

Test koji se koristio jest AMP RAPID Test SARS-CoV-2 te je nabavljen od tvrtke AMP Diagnostics iz Graza. Zašto se išlo s testiranjem? Zato što u šveru rade ljudi iz Splita, Trogira, Omiša, Sinja, Kaštela i niza drugih mjesta diljem Splitsko-dalmatinske županije.

“Platili smo i nabavili testove, a Odjel za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu s drugim znanstvenim institucijama imao je hrabrosti i proveo to znanstveno istraživanje. I kao što smo već više puta naglašavali, uložili smo znatna sredstva i radimo sve što možemo da zaštitimo prije svih naše radnike i njihove obitelji i omogućimo neometano održavanje proizvodnog procesa u Brodosplitu, a više puta iskazali smo spremnost pomoći i gradu Splitu i Županiji. U sklopu tih nastojanja nabavili smo potreban broj navedenih testova. Cilj je istraživanja bio prikupiti podatke o dosadašnjoj izloženosti radnika DIV grupe novom koronavirusu, u prvom redu zbog zaštite i sigurnosti njih i njihovih obitelji, ali i zbog pomoći hrvatskoj znanosti. Nadamo se da će ovo znanstveno istraživanje omogućiti neka nova saznanja o ponašanju virusa, što može pridonijeti mjerama zaštite, efikasnijem liječenju i općoj sigurnosti”, rekao je Večernjem listu Josip Jurišić, voditelj odnosa s javnošću DIV grupe.

Platili najbolje testove te vrste

Liječnik dr. Šimun Anđelinović bio je angažiran na testiranju i upravo on zna sve detalje testiranja. Kada se radi o testovima, ovaj liječnik kaže da su oni najbolji testovi te vrste.

“DIV grupa organizirala se već na početku, pratili su sve trendove, i to preko kontakata s Kinom koje imaju otprije. Zbog toga su potpuno bili informirani o tome što treba raditi, dočekali su COVID-19 spremni. Također, imaju visokorazvijeni sustav korporativne sigurnosti, u kojoj je zdravstvena sigurnost jedan od segmenata. U ovom slučaju trebala im je pomoć sa zdravstvene strane, za probir testova, i to smo bili mi. AMP test za probir IgM i IgG antitijela spada među bolje testove te vrste, svaki test ima svoju primjenu i ograničenja.

Taj se test ne može koristiti kao PCR test za prvu dijagnostiku, nego se koristi za provjeru prokuženosti populacije. Ako se pojavi IgM antitijelo, onda je moguće da je riječ o svježoj infekciji, a IgG su antitijela koja trajno ostaju i znak su da je netko prebolio infekciju. Ako se prepozna i jedno i drugo tijelo, to znači da je infekcija negdje na sredini. Tim testiranjem dobije se informacija o stanju populacije, pa u slučaju dobrog korporativnog sustava sigurnosti i u kombinaciji s epidemiološkim mjerama može izvanredno poslužiti za provjeru. Testiranje samo po sebi ne znači previše, ali ako se dosljedno provode epidemiološke mjere, poput mjerenja temperature na ulazu, praćenja kretanja radnika, da cijela nova smjena prođe adekvatan upitnik, onda to ima smisla. A oni su te mjere obavili vrhunski”, objašnjava dr. Anđelinović za Večernji list.

Borba protiv koronavirusa u Brodosplitu

Stožer za borbu protiv koronavirusa u DIV grupi je u Brodosplitu počeo raditi prije dva i pol mjeseca i od tada se za sve radnike osiguravaju optimalni uvjeti rada. Od 2. ožujka se svima mjeri temperatura prilikom ulaska, a to je jedna od mjera koju je odredio Boško Ramljak, savjetnik uprave Brodosplita za korporativnu sigurnost.

“Obavlja se dezinfekcija vozila, a na svim ulazima su sredstva za dezinfekciju ruku i na raspolaganju su im potrebne količine maski, zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava. Nekoliko puta dnevno dezinficiraju se svi javni prostori: toaleti, garderobe, ulaz u brodogradilište i paketi koji dolaze izvana”, kažu u DIV grupi.

Niska prokuženost radnika

Ono što je zanimljivo jest da prokuženost testiranih radnika DIV.-a iznosi samo dva posto. Međutim, dr. Anđelinović nije iznenađen tako niskom stopom prokuženosti, ali je iznenađen raznim procjenama poput one znanstvenika s Oxforda koji su tvrdili da je u Engleskoj pola populacije prokuženo.

“Bila je to vrlo hrabra procjena a da nije provedeno ekstenzivno testiranje. Jer da je tako, mjere koje su poduzimane bile bi zaista suvišne. I sada se ispostavilo da je ta stopa u nas vrlo niska, što znači da smo našim mjerama postigli da se virus nije proširio. Smatrao sam kako bi to maksimalno moglo biti do deset posto, ali ne više od toga jer je ove godine i cijela disperzija gripe spriječena zbog epidemioloških mjera. Ona nije nestala, ali nije bilo većeg širenja. Rezultati testiranja su napisani i idu u znanstveno objavljivanje”, kazao je dr. Anđelinović.

U DIV grupi rezultate smatraju zanimljivima, no kažu da o njima neće javno govoriti dok znanstvenici koji su proveli istraživanje na znanstveno primjeren način ne objave.

