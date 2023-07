Krajnje je vrijeme”, kaže Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa o informaciji da je USKOK ušao u HEP dodajući da ova situacija s plinskom aferom pokazuje – jedno neznanje.

“Je li to bilo namjerno neznanje ili nesposobnost, to će se vidjeti. Ovakvi gubici koji se projiciraju bez potrebe, uz pomoć Vladinih uredbi, rekla bih da će USKOK morati prošetati od HEP-a do Markovog trga i Ministarstva gospodarstva”, kazala je za N1 te dodala kako USKOK treba utvrditi što se dogodilo, ali da je svakako u pitanju veliki problem, osobito u svjetlu nedavne Vladine odluke da sanira HEP s 900 milijuna eura.

“Tko je tu lud”, pita se.

Premijer Andrej Plenković tvrdi da nema dovoljno informacija o tome što se u HEP-u događalo. Je li to moguće?

“Vlada je znala, imala je pismo HEP-a, nakon toga je donijela izmjenu Uredbe. Ne treba tu nekoliko dana analize. Analize čega? Sve je išlo kroz HEP, Ministarstvo i Vladu. Sve se znalo. Mene čudi ovakav odgovor. HEP je pod nadzorom Vlade i Ministarstva gospodarstva. Svi problemi koje HEP ima… Vlada je točno znala. Kakva je to Vlada koja ne zna stanje na tržitšu? Oni su donijeli krivu odluku. Tko će snositi odgovornost za to? Hoćemo li čekati izbore”, kaže bivša ministrica te se osvrće i na situaciju u VSOA-i.

Neozbiljno ponašanje u ozbiljnim vremenima

“Meni je ovo jedno neozbiljno ponašanje u najsloženijim vremenima od Drugog svjetskog rata. Pitanje nacionalne sigurnosti treba biti najvažnije pitanje, a oba čelnika moraju biti u funkciji toga”, govori Škare Ožbolt. Dodaje i kako sad već nastaje ozbiljna šteta.

“Ne postupa se po Ustavu, ugrožena je nacionalna sigurnost, ova kriza traje već od siječnja kad je prvi put predložen kandidat pa se ništa nije događalo. Sve to… I sad smo dovedeni u cajtnot”, govori.

“Ovdje mora doći do prethodnog dogovora, kao i u svim situacijama koje Ustav traži da predsjednik i predsjednik vlade sukreiraju pitanje”, kaže ona dodajući da je pitanje za Vladu zašto ne poštuje procedure.

“Vidimo da Vlada jednostrano, bez konzultacije s predsjednikom Milanovićem donosi odluke i imamo paralizu sustava.”

Oni moraju surađivati

Plenković ne želi komunicirati bez isprike. Može li isprika biti uvjet za ustavnu suradnju?

“Ne može isprika biti iznad brige o nacionalnoj sigurnosti. Oni moraju surađivati ili ćemo u nekom budućem sastavu parlamenta morati mijenjati ustavne ovlasti Vlade i predsjednika Republike. Oni se moraju dogovarati o svemu”, govori Škare Ožbolt i dodaje da dogovor Medveda i Lozančića pokazuje da je ipak moguće dogovoriti se.

“Imamo krizu vlasti”, kaže na pitanje što se događa ako se ne dogovore. Podsjeća i kako se mjesecima već ne imenuju veleposlanici te dodaje da to ostavlja lošu sliku Hrvatske.