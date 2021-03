‘PROTRESLO KUĆU’: Potres magnitude 3.7 po Richteru pogodio područje Siska

Potres magnitude 3,9 po Richteru pogodio je sisačko područje u 2:02

Sisačko područje ponovno je pogodio potres. U noći s ponedjeljka na utorak, točnije u 2:02, tlo se zatreslo magnitudom 3,9 po Richteru, a epicentar je bio 14 kilometara jugozapadno od Siska.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.9 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/WVEPRGtZpz — EMSC (@LastQuake) March 9, 2021

Na Twitteru Europskog mediteranskog seizmološkog centra stoji kako je to treći jači potres koji se u Hrvatskoj osjetio u proteklih 46 sati.

“Osjetilo se podrhravanje tla u trajanju od par sekundi”, napisao je jedan korisnik EMSC-ove stranice, dok je drugi kratko i jasno dodao: “Drma.” “Protreslo kuću”, napisao je treći, dok je jedan žitelj Siska opisao situaciju: “Zatreslo se i zatutnjalo cca 10 sekundi.”

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.9 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/WVEPRGtZpz — EMSC (@LastQuake) March 9, 2021

Na službenoj stranici EMSC-a pak stoji kako je potres bio magnitude 3,7 po Richteru na dubini od dva kilometra.