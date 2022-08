Vrijeme će danas u Dalmaciji biti pretežno sunčano, osobito na obali i otocima, drugdje u Hrvatskoj promjenjivo, a na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno, prognoza je za utorak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mjestimice će padati kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom, a od sredine dana vjerojatnost za pljuskove raste u Slavoniji i Baranji te u unutrašnjosti Dalmacije. Prema večeri smanjenje naoblake.

"U utorak će bit uglavnom sunčano i prosječno toplo, ali ne i posve stabilno vrijeme pa uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše i zagrmjeti, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, gdje će to vjerojatno biti i posljednje kapi kiše na obali u prvom tjednu kolovoza", kaže Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a. U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice ili čak pretežno sunčano, no manje stabilno nego prošlih nekoliko dana. Moguć je poneki pljusak - osobito popodne i izraženiji. Vjetar do umjeren sjeverozapadni. Ujutro od 15 do 17 °C, a a najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 28 do 30 °C.

Na zapadu barem djelomice sunčano. Uz više oblaka mjestimične kiše bit će osobito u gorju, već od jutra, a lokalni pljuskovi mogući su i u unutrašnjosti Istre te na širem riječkom području. Vjetar slab, pod Velebitom ujutro umjerena bura, popodne do umjeren sjeverozapadnjak, u Istri i jugozapadnjak. Najviša temperatura u gorju do 28 °C, a na sjevernom Jadranu oko 31 °C.

U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. U unutrašnjosti rijetko može biti lokalnih nestabilnosti. Ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura oko 24 °C, u unutrašnjosti od 16 do 18 °C, a najviša između 31 i 34 °C.

Na sunčanom jugu Hrvatske u noći i ujutro bura će mjestimice opet biti jaka, a danju slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Popodne u zaobalju slab razvoj oblaka. More malo i umjereno valovito, prema otvorenome i valovito. Ujutro na obali i otocima oko 25 °C, danju od 31 do 34 °C."

Slijede sunčaniji i topliji dani, noći na kopnu sve manje ugodne

Od srijede stabilnije i sve toplije. Potkraj vikenda moguće je osvježenje, na Jadranu i bura, no ta prognoza nije još pouzdana. Znatno je pouzdanija ona novog vala vrućine. Ne odveć izraženog, ali sunčani dani bit će vrući, na Jadranu noći i "tropske", kaže Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

"Od srijede sunčanije, stabilnije i sve toplije. Noći na kopnu sve manje ugodne i do petka će se svježina uglavnom zadržati samo u gorju, a dnevna temperatura bit će opet iznadprosječna - 34, 35 °C.

Na Jadranu pretežno vedro i vrlo vruće, osobito od četvrtka. Vjetar slab, ujutro ponegdje burin, danju umjeren sjeverozapadni, izraženiji na otocima, a u petak većinom tiho uz pojačan dojam sparine.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.