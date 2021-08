Hrvatski meteorolog Zoran Vakula na HRT-u je objavio novu vremensku prognozu za vikend i početak idućeg tjedna. "Najvrući dani ovog ljeta iza nas su, no tijekom stabilnog, sunčanog i vrućeg vikenda ponovno pravi ljetni ugođaj, na Jadranu uz jutarnji burin i popodnevni maestral.

Od ponedjeljka nestabilno i svježije, najprije na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a u utorak i na istoku i jugu Hrvatske. Unatoč sunčanim razdobljima, i u nastavku sljedećega tjedna valja računati na povremenu, mjestimičnu kišu. Zapuhat će jaka bura, lokalno s olujnim udarima, i pojačavati dojam osvježenja", ukratko je ono što nas čeka idućih dana.

Vrućina ovog vikenda će, navode meteorolozi, primjerice u Zagrebu biti teć malo izraženija nego što je to uobičajeno. "Podjednako i u Splitu u kojem će također - unatoč dojmu osvježenja nakon vrućeg vikenda - temperatura zraka u idućem tjednu zapravo biti oko vrijednosti uobičajenih za ovo doba godine", prognozirali su.

U subotu pretežno sunčano i vruće

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu nakon još jedne mnogima ugodne noći danju biti uglavnom sunčano i vruće. U Podunavlju može biti umjerena naoblake, a u Podravini do umjerenog sjeverozapadnjaka sredinom dana.

Podjednako toplo, između 29 i 31 °C, bit će danju i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će vjetar posve izostati. Nebo će danju tek povremeno ukrašavati oblaci lijepog vremena, češći u Međimurju i Hrvatskom zagorju.

U vedrom gorju ujutro svježe, a na sjevernom Jadranu relativno toplo. Umjerena bura lokalno bi podno Velebita zbog jakih udara prijepodne mogla stvarati probleme u prometu, a popodne će zapuhati maestral. Danju u Gorskom kotaru i Lici vrlo toplo, a na moru vruće.

U pretežno vedroj i danju vrućoj Dalmaciji jutro će nekima u njezinoj unutrašnjosti biti svježe. Nakon burina popodne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar - izraženiji prema otvorenom, umjereno valovitom moru.

I na krajnjem jugu Hrvatske sunčano, ujutro rijetko uz burin, danju umjeren vjetar s mora. Najniža temperatura od 20 do 24 °C, a najviša od 29 do 31 °C. Temperatura malo do umjereno valovitog mora bit će oko ugodnih 27 °C."

I u nedjelju još stabilno pa nova promjena

"Nakon mnogima idiličnog vikenda, na Jadran će promjena vremena stići u ponedjeljak. Lokalni pljuskovi i grmljavina najprije na sjeveru, a u utorak će se spustiti na jug. Nakon oblaka, prema jugu će stizati i bura - lokalno s olujnim udarima i vjerojatno rashladiti more.

I na kopnu od ponedjeljka promjena. Pljuskova i grmljavine bit će najprije na sjeverozapadu. U utorak će se proširiti na ostala područja. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar te pojačavati dojam svježine. I to osobito danju jer će noćna temperatura biti kao i prošlih dana.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić