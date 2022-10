Iza nas je još stabilan dan u nizu koji će se nastaviti - ujutro s maglom koje će u petak i subotu biti češće, lokalno i dugotrajnije. U nedjelju porast naoblake, ponegdje i malo kiše, a uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar dnevna temperatura zraka bit će malo niža. Početkom novog radnog tjedna sunčanije, ali uz svježija jutra.

Na moru će u utorak, čini se, biti najoblačnije, osobito u Dalmaciji gdje uz jugo povremeno može biti i kiše. No do tada sunčana će razdoblja biti česta, u nedjelju na jugu Jadrana, a početkom vikenda na sjevernom. Nakratko će u petak zapuhati bura, da bi se jačeg intenziteta vratila u nedjelju, kada će podno Velebita često biti olujnih udara. Temperatura zraka u blagom padu, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

"Približava se vikend i mnogi već planiraju boravak na otvorenom. Ako možete, iskoristite subotu jer će nedjelja biti nepovoljnija. No uz adekvatnu odjeću i obuću ni nedjelja nije loša", savjetovala je Klemenčić Novinc.

Petak će biti stabilan

Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti barem djelomice sunčan, no ujutro će mjestimice biti magle. Vjetar većinom slab ili tiho. Najniža temperatura zraka od 7 do 9 °C, najviša do 22 °C. Podjednako ili malo toplije u središnjoj Hrvatskoj. Popodne pretežno sunčano, ali će u prvom dijelu dana, zbog izostanka vjetra, ponegdje biti magle, osobito u Pokuplju i na Banovini.

Duž obale sjevernoga Jadrana prevladavat će sunčano. Gorje će biti oblačnije, a jutro, osobito u kotlinama, maglovito. Magla se lokalno može i dulje zadržati. Na Jadranu će umjerena bura, podno Velebita i jaka, postupno slabjeti te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 6 °C u gorju do 18 °C na otocima, a najviša dnevna između 20 i 25 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Ujutro slaba i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 8 °C u zaobalju do 17 °C na obali, a najviša između 23 i 25 °C. Oko 24 °C i na također djelomice sunčanom krajnjem jugu Hrvatske. Ujutro te ponovno navečer slaba do umjerena bura, a danju većinom slab jugozapadni vjetar. Stoga će more, temperature oko 22 °C, biti malo valovito.

I u subotu stabilno pa promjenjivije

Stabilne vremenske prilike zadržat će se i u subotu. U kopnenom će području ponovno biti magle koja bi se lokalno mogla zadržati i tijekom prijepodneva. U nedjelju naoblačenje uz pad dnevne temperature, a malo kiše može pasti ponajprije u gorskim krajevima. U ponedjeljak zatim smanjenje naoblake no jutra će biti svježija.

Na Jadranu se temperatura zraka neće mnogo mijenjati i naoblaka će biti promjenjiva. U subotu će sunčaniji biti sjeverni Jadran, no zbog izostanka vjetra lokalno može biti jutarnje magle, a u nedjelju, kada zapuše umjerena i jaka bura, oblaka će više biti na sjevernom Jadranu. Početkom radnog tjedna zatim jugo s kojim će, osobito nad Dalmaciju, stizati sve više oblaka, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Dorian Ribarić je za RTL najavio da idućih dana u unutrašnjosti ostaje većinom stabilno i uglavnom suho, ali uz više promjenjive naoblake. U subotu dugotrajnija magla, dok će u noći na nedjelju i prvome dijelu nedjelje oko gorja pa i sporadično na zapadu pasti koja kap kiše, a pritom će uz sjeverac i malo osvježiti. Idući tjedan bez veće promjene, tek oko utorka raste vjerojatnost za prolazno malo kiše.

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević također je najavila promjenu vremena za vikend. U nedjelju na kontinentu oblačnije, pri čemu može pasti i malo kiše u gorskim područjima. Oblaci će u nedjelju dijelom narušiti sunčani dojam i na moru, osobito sjevernog dijela Jadrana.

Novi tjedan počet će pretežno sunčano, no već od utorka ponovno raste vjerojatnost za kišu.

Zbog vjetra zabrane na Jadranskoj magistrali

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Jak vjetar puše i na dionicama autocesta A1 između vijadukta Božići i tunela Svet Rok te A6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhobić, no obje autoceste otvorene su za sve skupine vozila.

Iz HAK-a upozoravaju na ograničenja brzine zbog vozila u kvaru i to na: autocesti A1 između čvora Bosiljevo i odmorišta Dobra u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle na vijaduktu Svilno u smjeru Zagreba.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti pa HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između.

Povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje traju radovi.