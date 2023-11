Danas će biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, javlja DHMZ. Malo kiše uglavnom od sredine dana mjestimice na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, a u noći kiša u većini krajeva. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugo, navečer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 11 do 16, u Dalmaciji i do 18 °C.

Kako slabi polje anticiklone nad našim područjem, u nastavku ponedjeljka može lokalno biti slabe oborine, većinom u Gorskom kotaru i Lici i na sjevernom Jadranu. Prema večeri će jačati južina i tako najaviti promjenu vremena, javlja Tea Blažević N1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U noći na utorak kiša će se širiti i na ostale predjele unutrašnjosti. Lokalno može biti izraženije oborine, osobito na širem riječkom području. Tijekom dana treba računati na kišu i pljuskove u većem dijelu zemlje, s tim da duž Jadrana i u područjima uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Na moru će zapuhati jaka i vrlo jaka bura, uz olujne udare, osobito pod Velebitom. Uslijed prodora hladnijeg zraka vjetrom sjevernog smjera, u višem gorju moguć je i snijeg.

Idućih dana na kopnu i moru

Nestabilno će biti i tijekom srijede, još često uz oborinu, osobito tijekom prijepodneva, kad još na području Dalmacije može biti izraženijih pljuskova i grmljavine. Bit će i prilično vjetrovito, treba računati na poteškoće u prometu. U drugom dijelu dana postupno razvedravanje, stoga će drugi dio tjedna početi hladnim jutrom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dalje nema naznaka duljoj stabilizaciji vremena.

U nastavku tjedna na kopnu osjetno svježije, osobito oko četvrtka, javlja Dorian Ribarić za RTL Danas. No, prije toga, u utorak tmurno i kišovito, a uz prestanak oborina u prvom dijelu srijede s prolazno jakim sjevercem, može u gorju čak pasti i malo snijega. Zatim sunčanije, ali u četvrtak, dakle pravo zubato sunce nakon jutarnjeg mraza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu kišovit utorak uz ponegdje izraženije pljuskove praćene grmljavinom, moguće i nevere, kojih još na jugu može početkom srijede. Pritom i vjetrovito, jer će jako jugo okretati na buru, koja će se u srijedu proširiti duž cijele obale, lokalno biti i orkanske jačine. No, s njom će se naglo razvedriti, ali će i zahladiti. Mirnije potkraj četvrtka.