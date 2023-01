Stigao nam je euro, a prvi dani nove valute dosta su stresni za sve. Brojni i dalje muku muče s preračunavanjem, a građani su primijetili i nagli skok cijena zbog zaokruživanja.

Oko uvođenja eura građani i dalje imaju brojna pitanja, a jedno od njih je i što ćemo s računima za režije koje smo dobili prije uvođenja eura. O ovoj temi nedavno su govorili i iz Hrvatske udruge banaka.

Banka je dužna izvršiti plaćanje u eurima

"Računi za potrošnju u prosincu ionako će biti izdani u siječnju 2023. i bit će u eurima. Sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćat će ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje. Banka će postupati na ovaj način do 1. srpnja iduće godine", kazali su za Novi list u HUB-u.

A ovako to izgleda preko m-bankinga

Odlučili smo provjeriti funkcionira li sustav pa smo putem aplikacije m-banking skenirali jedan od računa u kunama i pokušali ga platiti.

Čim skenirate račun, aplikacija će vam kune konvertirati u eure te će vam isti u eurima i naplatiti.

Konverzija se vrši prema fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK.

Plaćanje u poslovnicama Fine, banaka i pošte

Ako pak račune plaćate fizički (na primjer u poslovnici Fine), moguće je platiti ih i u kunama i u eurima, no sve ovisi o tome kada plaćate račune. Naime, do 14. siječnja do kada traje period dvojnog optjecaja, račune možete platiti i u kunama, a ako ih plaćate nakon toga, platit ćete ih u eurima, bez obzira što na uplatnici možda stoje kune. Prilikom plaćanja iznos će se konvertirati u kune po fiksnom tečaju.

Ako još niste svoje kune promijenili u eure, to možete napraviti tijekom cijele ove godine u bankama, Fini i poslovnicama Hrvatske pošte bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Broj novčanica i kovanica kuna koje će se moći zamijeniti za eursku gotovinu u jednoj transakciji bez naknade bit će ograničen na najviše 100 novčanica i 100 kovanica u Hrvatskoj pošti i Fini, dok će se u bankama zamjena moći vršiti bez naknade za neograničeni broj komada. Nakon što istekne prvih 12 mjeseci novčanice kuna moći će se trajno bez naknade mijenjati u HNB-u, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od 3 godine od dana uvođenja eura.