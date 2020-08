PREMINUO JE JOSIP KREGAR: Sveučilišni profesor, nekadašnji političar i poznati društveni komentator

Na posljednjim parlamentarnim izborima angažirao se u kampanji Restart koalicije na predstavljanju njihova programa reforme pravosuđa. Bavio se problemima lokalne uprave i samouprave, korupcije, sukoba interesa i ljudskih prava i o tome je često istupao u medijima i na javnim tribinama

Josip Kregar, sveučilišni profesor, nekadašnji saborski zastupnik i bivši dekan Pravnog fakulteta, preminuo je u dobi od 67 godina. Vijest o njegovoj smrti potvrđena je za N1 televiziju iz kruga prijatelja.

Rođen je 1. siječnja 1953. godine u Ogulinu, diplomirao je 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je pod mentorstvom čuvenog Eugena Pusića i doktorirao te godinama predavao sociologiju i sociologiju prava. Josip Kregar bio je predstojnik je Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te člana Rektorskog kolegija.

Autor je i koautor u preko stotinu objavljenih radova, također autor je prijedloga većeg broja zakona, nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006. godine) te strategije reforme javne uprave (2002. godine).

Bio je jedan je od izvršnih direktora poslijediplomskog studija Joint Master in European Integration and Regionalism, kojeg zajednički izvode Sveučilište u Barceloni, Grazu i Zagrebu, te European Academy iz Bolzana i European Institute of Public Administration iz Luksemburga. Josip Kregar predaje na doktorskim studijama javne uprave u Ljubljani i Zagrebu. Od 1996. godine jedan je od direktora seminara “Economy and Democracy” koji se svakoga rujna održava u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku.

Josip Kregar bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Grazu (1993) i Svaučilištu Yale (1996), boravio na više znanstvenih institucija izvan zemlje: Pravni fakultet, Karl-Franzens-Universität Graz (W. Mantl, 1992); Ekonomska škola Waršava (A. Glapinski, 1989); Sveučilište Bocconi Milano (1993); Max Planck Heidelberg (J. Frohwein, 1993); Centre de la sociologie de organization, Pariz (M.Crozier,1985); Paris Sorbonne, Pariz (G.Timsit,1984); te je bio dekan Katedre sociologije na Hrvatskim studijima (od 1998-2000), stoji u njegovoj biografiji objavljenoj na stranicama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1998. do 2002. bio je čelni čovjek udruge Transparency International Hrvatska, a svojedobno je bio i predsjednik Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Kregar je bio i Vladin povjerenik za Grad Zagreb prije nego što je vlast preuzeo Milan Bandić, a kasnije je bio i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini te njezin potpredsjednik.

Kregar je bio i zastupnik 7. saziva Hrvatskog sabora (22.12.2011. – 28.12.2015.). Pred kraj mandata (19. lipnja 2015.) prestao je biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član stranke Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Ive Josipovića. Za vrijeme saborskog mandata bio je predsjednik Odbora za pravosuđe, član Odbora za zakonodavstvo, te član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

Na posljednjim parlamentarnim izborima angažirao se u kampanji Restart koalicije na predstavljanju njihova programa reforme pravosuđa. Bavio se problemima lokalne uprave i samouprave, korupcije, sukoba interesa i ljudskih prava i o tome je često istupao u medijima i na javnim tribinama.