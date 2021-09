Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak sudjeluje na konferenciji Večernjeg lista " Hrvatska kakvu trebamo - Ekonomska politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva" održanoj u Podravkinu rekreacijskom centru u Koprivnici.

Osim premijera Plenkovića, u panel-raspravi sudjeluje i ministar financija Zdravko Marić, predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić, predsjednik Uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.

Plenković je na početku kazao da je lanjska konferencija bila u okolnostima pandemije "koja je izazvala najveću zdravstvenu i gospodarsku krizu od Drugog svjetskog rata".

'Vlada je odigrala najsigurniju i najveću kartu koju je imala'

"Tada sam naglasio da je Vlada odnosno država odigrala najsnažniju i najveću kartu koju je imala, a to je da je opravdala svoju ulogu. U najvećoj krizi je stala iza hrvatskog privatnog sektora, stala iza hrvatskog radnika i rezultat toga je da smo očuvali radna mjesta u najvećoj gospodarskoj krizi do sada i očuvali likvidnost naših poduzeća”, rekao je premijer Plenković.

“Usporedno smo upravljali s zdravstvenim sustavom, drugim elementima krize, omogućili da Hrvatska zadrži financijsku stabilnost i stvorili uvjete za reaktiviranje i oporavak gospodarstva”, dodao je.

“Imali smo vrlo dobru i kvalitetnu reputaciju u odnosu na postignuća prije krize Covida-19. To je krasilo Hrvatsku do momenta do kad nije naletio Covid-19. Zahvaljujući tome zadržali smo povjerenje, Hrvatskoj su vjerovali i međunarodne institucije i financijke institucije, agencije za kreditni rejting, financijska tržišta. Imali su povjerenje, shvatili su gdje nam je sidro i rekli su oni znaju kuda idu, vjerujemo ovoj ekipi i vjerujemo njihovom planu i to je bio ključ. Povjerenje uz političku stabilnost stvorilo je okvir da smo danas ovdje gdje svi zajedno jesmo”, naglasio je premijer.

'Vrlo zahtjevne' okolnosti

“Okolnosti su vrlo zahtjevne. Perspektiva će biti uvjetovana s sve češćim ekstremnim vremenskim uvjetima, rastu cijena hrane i energije. To su ozbiljna upozorenja i sistemske prijetnje za koje ćemo morati nalaziti odgovore i na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Jedan od odgovora na to je ubrzati digitalnu i zelenu transformaciju našeg gospodarstva, ulaganjem u nove tehnologije koristeći izdašnija europska sredstva koja smo osigurali i time činiti sve da budemo otporniji i konkurentniji”, istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Premijer Plenković potom je govorio i o rastu BDP-a te zaposlenosti "koja je najveća u zadnjih 13 godina". “Prosječna plaća u lipnju 7175 kuna, što je povećanje od 27 % u odnosu na početak mandata, odnosno 1533 kune više”, naglasio je. "Podigli smo stopu zaposlenosti, spustili stopu nezaposlenosti", dodao je.

Istaknuo je kako rastu i investicije te da su bili stvoreni uvjeti za uspješnu turističku sezonu.

Kazao je i da je ulazak u euro područje "sidro kojem Hrvatska teži" te da "glasovi" o tome da još ne treba ući u europodručje dolaze od onih koji "nemaju veze s procesom europske integracije". "Treba ovu temu iznesti u javnost čak i radikalizirati da vidimo tko se za što zalažu", kazao je premijer te pobrojao koristi od ulaska u eurozonu. Premijer je dodao da treba osvijestiti ono što je dobro po pitanju te teme i shvatiti da imamo kontrolne mehanizme, pogotovo kada je riječ o cijenama.

Najavio je da će SAD u narednih nekoliko dana ukinuti vizu za hrvatske građane. "Pred ukidanjem smo viza SAD-a za hrvatske državljane. To bi se trebalo dogoditi kroz sljedećih nekoliko dana. Na tome smo dugo radili. Mislim da je konačno i ta prepreka, koja je usporila i trgovinske i investicijske tijekove sa SAD-om, uskoro iza nas”, rekao je.