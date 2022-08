Pelješkim mostom do sad je prošlo više od 230 tisuća vozila, prema podacima iz Hrvatskih cesta (HC), javlja Novi List. Prema riječima Irene Čačić, voditeljice Središnjeg prometnog kontrolnog centra HC-a, u prosjeku radnim danom dnevno mostom prođe između 13 i 15 tisuća vozila, a ta brojka značajno raste tijekom vikenda. "U vrijeme vršnih opterećenja, posebno subotom, promet se penje na 18 do 19 tisuća vozila, pri čemu je važno istaknuti da, uz tako gust promet, još nije bilo ozbiljnijih prometnih nezgoda na mostu. Pojedinci još uvijek povremeno pokušavaju most prijeći pješice ili biciklom, što nije dopušteno, ali i takvi incidenti su, nakon početnih nekoliko dana, svedeni gotovo na nulu", kaže Čačić.

Nadzorne kamere na mostu i pristupnim cestama

Što se pristupnih cesta tiče, promet na njima je gotovo jednako gust kao na mostu, a na pitanje jesu li tamo zabilježeni učestali prometni prekršaji, poput vožnje prevelikom brzinom ili pretjecanja preko pune crte na kolniku, odgovara da se nadzorom nad sigurnosti prometa bavi prometna policija, ali i da je kompletna trasa pokrivena videonadzorom.

"Most i sve pristupne ceste snimani su nadzornim kamerama, čije snimke, na zahtjev, ustupamo policiji. To nisu kamere koje mjere brzinu, ali mogu zabilježiti druge vrste prekršaja, tako da apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju ograničenja brzine i ostale prometne propise kako bi se izbjegla mogućnost nesreće s težim posljedicama i kako bi vozači izbjegli moguće kazne. Policija, inače, učestalo provodi i nadzor brzine vozila na pristupnim cestama svojim, za to predviđenim uređajima", ističe Čačić te dodaje da HC odlično surađuje s policijom kad je riječ o sigurnosti prometa na Pelješkom mostu i pristupnim cestama.

Policija učestalo regulira i promet kroz Ston, gdje se pristupna cesta spaja na mrežu lokalnih prometnica, s obzirom na to da još nije završena stonska zaobilaznica na kojoj će radovi trajati do kraja ove godine. "Zbog toga je, naravno, pojačan promet kroz Ston, i to od trenutka kad je most otvoren. Dnevno stonskim cestama prođe 12 do 15 tisuća vozila u tranzitu pa povremeno bude kraćih zastoja, posebno u vršnim opterećenjima. Policija u tim trenucima regulira i ubrzava promet kroz Ston i okolicu tako da do sad nije bilo dugotrajnih zastoja", kaže Čačić.

Promet preko mosta zabranjen teškim vozilima uz određene iznimke

Pelješkim mostom do izgradnje stonske zaobilaznice ne smiju prometovati vozila čija je najveća dopuštena ukupna masa veća od 7,5 tona, no postoje iznimke. "Promet teškim kamionima je zabranjen dok se ne izgradi zaobilaznica, upravo kako bi se izbjeglo stvaranje zastoja u Stonu. Kamioni mase veće od 7,5 tona smiju preko mosta isključivo ako mogu predočiti dokaz da im je krajnje odredište, odnosno mjesto iskrcaja ili ukrcaja tereta, na poluotoku Pelješcu, ili na otocima Korčuli i Mljetu", kaže Čačić.

Da većina vozača koristi most za put prema krajnjem jugu i dalje prema Crnoj Gori pokazuje i to što je promet vozila na graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH kod Neuma manji od prošlogodišnjeg za oko dvije trećine. Kada stonska zaobilaznica bude puštena u promet, očekuje se da će taj broj dodatno opasti, jer će i teški kamioni koji prevoze robu na dubrovačko područje ili iz njega u najvećem broju voziti preko mosta, čime će izbjeći čekanje, kontrole i obavljanje carinskih formalnosti na graničnim prijelazima.