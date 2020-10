PREDSTOJNIK ‘ZARAZNE’ UPOZORIO: ‘Nadam se da je narednih dana vrhunac epidemije…’

Predstojnik zagrebačke Klinike za infektivne bolesti, Ivan Puljiz smatra da bi sljedećih dana trebao biti vrhunac zaraze koronavirusom, ali i da se u tim danima može postići pad broja novozaraženih pridržavanjem epidemioloških mjera

Predstojnik Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, Ivan Puljiz prokomentirao je sve teže stanje u hrvatskim bolnicama. Nedostaje i liječnika i lijekova, a od ponedjeljka počinje mobilizacija zagrebačke Arene. Donesene su i nove mjere.

“Najnovije mjere donesene uslijed pogoršane epidemiološke situacije te ako ćemo ih se pridržavati, nadam se da će doći do poboljšanja unutar dva tjedna. Koronavirus ima utjecaja na sve segmente društva. Poželjno je da je Stožer odgovoran za davanje preporuka, za prevenciju zaraze koronavirusom te je on sastavljen od kompetentnih osoba, a postoje i lokalni stožeri koji mogu donositi dodatne preporuke”, pojašnjava Puljiz za RTL.

Pretpostavke oko imuniteta krda

Situacija se posvuda pogoršava, a najkritičnije je u Zagrebu, gdje je već otprilike 10 posto zaraženih. Puljiz nije optimističan kada je riječ o imunitetu krda i postotku oboljelih koji bi trebao biti dovoljan da epidemija počne sama jenjavati.

“Imunitet krda, kako se to kaže, koji je potreban da se zaustavi zaraza možemo samo procjenjivati. Ali rekli bismo on iznosi više od 50, 60 posto zaraženih, to je taj nužan postotak obolijevanja, ali to su pretpostavke. Vidimo zadnjih dana da je pozitivnih testova 30 posto od ukupno testiranih, što govori da je broj zaraženih sigurno i veći”, rekao je predstojnik Zaraze te otkrio zbog čega se rjeđe testiraju djeca: “Djeca imaju blažu kliničku sliku, brže prizdravljaju, ali temeljem epidemiologa i uz preporuku pedijatra mogu se i ona testirati. No, u slučaju djece puno je blaža klinička slika i naravno da, ako su roditelji pozitivni za pretpostaviti je da je i dijete pozitivno.”

Mnoštvo nepoznanica

Iako je to nezahvalno pretpostavljati, Puljiz smatra da će vrhunac epidemije zahvatiti Hrvatsku u sljedećim danima. Dodao je da će brojke novozaraženih početi u istom razdoblju padati, ako se građani budu pridržavali epidemioloških mjera. U prvom valu, koronavirus je zahvaćao uglavnom stariju populaciju, a sad se sve više širi i među mladima.

“Nije dobro da itko obolijeva, ali mlađi imaju blažu kliničku sliku i lakše prođu bolest, te manji postotak mladih treba bolničku njegu. No, rekao bih da nećemo postići kritičnu stopu imuniteta zajednice prije pojave cjepiva”, rekao je Puljiz i dodao da su o novom koronavirusu dosta naučili, ali i da ima dosta nepoznanica, poput one da nakon nekoliko mjeseci kod ljudi koji su preboljeli koronavirus iz nekog razloga pada razina antitijela.

Komentirao je i inicijativu Hrvatske udruge bolničkih liječnika da se umirovljeni liječnici vrate na posao. “Tijekom vikenda od kolega infektologa nitko se nije javio, ali to je mali broj umirovljenih infektologa. Narednih dana ćemo vidjeti, svaki umirovljeni liječnik može biti od pomoći”, zaključio je doktor Puljiz.

