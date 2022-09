Tjedan dana je do novog modela zbrinjavanja zagrebačkog otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević pokušao je građanima odgovoriti na brojne nedoumice. Tomašević je tako danas za centar Zagreba otkrio prijelazno rješenje: uklanjaju se svi spremnici za miješani komunalni otpad s javnih površina. Oni koji nisu uspjeli staviti spremnike unutar zgrade, otpad če odlagati na javne površine u takozvanim ZeGe vrećicama i to isključivo od 20 do 22 sata - osim nedjeljom.

Prijelazno rješenje bit će na snazi dok Grad ne postavi podzemne spremnike. Za ostale dijelove grada vrijedi pravilo - ZG vrećice u spremnike pod ključem ili u tipizirane bokseve.

O novom sustavu odvajanja otpada za RTL je govorio Aleksandar Novković, predstavnikom stanara jedne zgrade u centru grada. "Želim pozdraviti gradonačelnika i zaželjeti uspjeh projektu. Ja osobno očekujem određeni kaos jer je previše nedorađenih elemenata u cijelom projektu", kazao je Novković. Neodređeni su, kaže ovaj predstavnik stanara, i navodi o kaznama i komunalnim redarima.

'Ima puno zgrada koje imaju dvorišta i gdje se može sve smjestiti'

"Osobno nisam kontaktiran od komisija, nisu došle ništa pogledati. S druge strane, lijepo je, obzirom da je grad zaštićen u zoni A kulturnih spomenika, da se čiste kante i ne budu na ulici. Greška je što je gomila novih vlasnika lijena, ne bi prljali ruke i ostavljaju sve na ulici. Ima puno zgrada koje imaju dvorišta i mjesta gdje se može sve smjestiti", kazao je Novković.

Na komentar kako će sada na cesti imati vrećice smeća, a ne kante, Novković je kazao da se sjeća perioda kada su vrećice bile po cesti. "To smo već imali. Problem je da vidimo kako će službe raditi, kako će odvoziti, da li će ih biti navečer. To je isto kao i s komunalnim redarima kojih nema po noći", kazao je Novković.