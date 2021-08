Na večerašnjem prijemu na kninskoj tvrđavi, koji organizira predsjednik Republike Zoran Milanović, bit će odlikovani generali Mladen Kruljac i Zvonko Peternel.

"Ponosan sam što ću s trojicom ratnih zapovjednika biti odlikovan. To je zasluga svih tisuća i tisuća vojnika koji su prošli kroz jedinicu. Drago mi je što će predsjednik generalskog zbora i ministar biti nazočni na tim događanjima kao i general Josip Stojković. O bojkotu nemam pojma, smještaj je svake godine isti, ili indvidualno ili preko MORH-a.", kazao je general Kruljac za televiziju N1.

Večerašnji događaj organiziraju predsjednik Republike i ministar obrane, a sutrašnja je svečanost u organizaciji predsjednika Republike, Sabora i Vlade.

'Je li bio bojkot kad je predsjednica bila Kolinda?'

O podjelama uoči obljetnice 'Oluje' i izjavi Josipa Đakića da neće doći na Milanovićev prijem, Kruljac kaže da nije ništa znao o bojkotu. General Stojković ističe, pak, da je prošle godine u Kninu bio isti broj generala, a bojkota nije bilo

"Je li lani bio bojkot? Je li bio kad je bila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović? Ništa više nego sada nije bilo generala. Sutra je Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede, Dan branitelja, sve ove godine kako dolazim protokol napravi sljedeće – prvih osam redova zauzimaju političari, pa mi, pa iza nas predsjednici udruga. Zar taj jedan dan u godini, posvećen braniteljima, zar ne mogu političari tad stisnuti ego da mi budemo u prvom redu", zapitao se general Stojković.

'Prošle godine nisam imao ni stolicu'

Dodaje da će to reći i večeras Milanoviću

"Svake godine to govorimo. Prošle godine nisam imao ni stolicu, jedna mi je otrčala po stolicu u birtiju preko puta, bilo me sram. Pustite nas jedan dan da hodamo ponosni pred hrvatskom javnošću", rekao je Stojković.

General Pavao Miljavac također je rekao da mu je drago što ide na večerašnji prijem.

“Drago mi je što idem večeras, ali postoje problemi s prijevozom, smještajem, pozicijama koje dobijete, to su ipak ljudi koji su stvorili državu, mislim da to nije u redu. Ne moramo biti u prvom redu, ali barem drugom. To je stvar poštovanja zasluga koje su ti ljudi nosili", kazao je Miljavac za N1.