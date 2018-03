PREDSJEDNICA EKSPRESNO UZVRATILA PLENKOVIĆU: ‘Nije problem ako premijer mene nije doživio, već nešto drugo’

Predsjednica je u Karlovcu govorila o premijerovoj izjavi o njezinim kritikama, o prednosti prevencije nad sanacijom, važnosti projekta LNG, te kako branitelje nije trebalo slati u prijevremene mirovine.

U Karlovcu, gdje je sudjelovala na sastanku Stožera civilne zaštite Karlovačke županije zbog pripreme za obranu od poplava, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odgovarala je na pitanja novinara. Tako je i komentirala izjavu premijera Andreja Plenkovića, da “nije nešto pretjerano doživio kritike predsjednice” koje mu je uputila zbog izvješća Europske komisije, piše n1.

“Moja je dužnost upozoravati na društvene i gospodarske trendove. Nije problem ako netko nije mene doživio, problem je ako nije doživio upozorenja i izvješća Europske komisije i drugih institucija koja upućuju na trendove o kojima sam ja govorila i upozoravala i upozoravam. Treba se uhvatiti u koštac s problemima, donositi odluke i provoditi reforme”, izjavila je predsjednica.

Umjesto sanacije – prevencija

Uz to, komentirala je i postavljanje box barijera u Karlovcu. “Pozdravljam sastanak kriznog stožera i paradigmu sa sanacije poplava na sustav prevencije. Nadam se da neće biti potrebe za ovim sustavom zaštite i da neće doći do podizanja razine vode, ali moramo biti pripremljeni za nadolazeću sezonu. Dolazi proljeće, počinju kiše i drago mi je da se to shvaća na terenu i da sve službe dobro surađuju kako bi se zaštitila imovina i životi ljudi”, rekla je predsjednica.



Govoreći o niskim iznosima odštete ljudima čija je imovina uništena poplavom, predsjednica je rekla kako je odšteta općenito problem. “Bolje je uložiti u prevenciju da se to ne događa, a ne u odštetu. Tu postoje uvijek problemi i zbog ograničenosti materijalnih sredstava. Idemo se baviti prevencijom, izgraditi nasipe, ulagati u trajnu zaštitu, a ne odštetom”, kazala je predsjednica.

“Ono čega se prisjećam jest ogorčenje ljudi nakon poplava i umor koji su osjećali nakon poplava. Sad se poduzimaju prave mjere zaštite, ali trajno rješenje je izgradnja barijera i nasipa. Nadam se da će i grad i županija u suradnji s Hrvatskom raditi kako bi se trajno osigurala imovina na području Karlovačke županije, ali i drugdje”, rekla je predsjednica.

Umirovljenje branitelja bilo je pogrešno

Gabar-Kitarović nije htjela previše komentirati prosvjede u Rijeci protiv izgradnje LNG terminala na Krku, koji smatra strateški važnim. “Danas smo ovdje zbog zaštite Karlovca i karlovačkog područja, ne bih komentirala prosvjede za LNG terminal. Smatram ga strateškim terminalom bitnim i za gospodarsku i političku stabilnost Hrvatske”, rekla je predsjednica.

Komentirala je i status hrvatskih branitelja.”Moje je mišljenje da smo nakon rata trebali imati aktivniju politiku prema braniteljima, ne umirovljenje nego da ih se više uključivalo u poduzetništvo, da se koristi njihovo ratno iskustvo, sposobnost donošenja odluka u kriznim situacijama. Mislim da bismo i kao društvo i kao država više profitirali od toga”, rekla je Grabar-Kitarović u Karlovcu.