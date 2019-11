PREDSJEDNICA DOLAZI NA RUJEVICU?! Kako će je navijači primiti nakon izjave one zadnje izjave o Rijeci?

Nakon sporne izjave o NK Rijeci predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ipak će doći na stadion Rujevica i pogledati utakmicu Hrvatske i Slovačke

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović doći će u subotu na stadion Rujevica HNK Rijeke i pogledati odlučujuću kvalifikacijsku utakmicu za Europsko nogometno prvenstvo između Hrvatske i Slovačke, nakon koje će se znati hoće li se Hrvatska plasirati, doznaje Jutarnji list.

Ta informacija dolazi nakon Kolindine sporne izjave o NK Rijeka kako je 1980-ih navijala za Dinamo i Hajduk te da je kao Riječanka odlazila na utakmice Rijeke, iako je taj klub tada bio “rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu”. Nakon brojnih kritika i pozivanja na očitovanje Grabar-Kitarović je nekoliko puta pokušala objasniti što je mislila.

Rijeka u vrijeme bivše Jugoslavije

“U vrijeme bivše Jugoslavije nekako navijati za Dinamo i Hajduk bio je izražaj tih domoljubnih osjećaja. To je bilo onako, kako bih rekla, prikriveno. A u Rijeci, ona Rijeka o kojoj sam ja govorila osamdesetih godina, to nije ova Rijeka danas, to nije ovaj NK Rijeka, to nije Armada, to nisu ti navijači. Vjerujte mi, zato što sam išla gotovo na svaku utakmicu. Znam tko su bili, znala sam i većinu igrača i razgovarala s njima, zato sam i rekla, dobro možda je bilo nespretno reći rezervni klub, međutim je činjenica da su se u Rijeci kalili igrači za neke druge klubove i da su dolje bili ljudi koji su imali vlast i moć i koji su isto tako time i trgovali.

Ali nikakva mi namjera apsolutno nije bila uvrijediti ni Armadu niti NK Rijeka niti bilo koga u Rijeci, jer, ponavljam, danas to nema nikakve veze s onime što sam ja gledala osamdesetih. Danas je Rijeka hrvatski klub, Armada navijači, vrlo borbeni, strastveni, i imaju onaj moto koji ja imam kao svoj životni moto – krepat, ma ne molat”, objasnila je Kolinda u intervjuu za N1 te dodala kako misli da će doći na Rujevicu kako stvari stoje.

