PREDLOŽEN LABAVIJI ZAKON O NABAVI ORUŽJA U HRVATSKOJ: Više se neće morati na provjere i preglede

Pri nabavi prvog oružja i dalje će trebati proći operativnu provjeru i liječnički pregled, a razlika je da se više nećete morati svakih pet godina ili prilikom nabavljanja svakog novog oružja ići na liječnički pregled

Ovoga je tjedna Vlada uputila u saborsku proceduru prijedlog novog Zakona o nabavi i posjedovanju oružja prema kojemu bi, ako bude prihvaćen, postupak nabave oružja bio znatno olakšan.

Večernji list piše da prema tom prijedlogu postupak nabave oružja ubuduće neće pratiti operativna provjera policije, a bila bi ukinuta i obveza zdravstvenog pregleda svakih pet godina ako je vlasnik oružja mlađi od sedamdeset godina. Policija bi jedino provjeravala svakih pet godina je li osoba s dozvolom za nošenje oružja kazneno ili prekršajno osuđivana pa joj prema tome eventualno oduzimati oružje.

Provjera i pregled samo za prvo oružje

“Dakle, da najprije razjasnimo jednu stvar – kod nabavljanja prvog oružja isto ćete, baš kao i do sada, morati proći operativnu provjeru i liječnički pregled. Razlika je u tome da po novome više nećete morati svakih pet godina ili prilikom nabavljanja svakog novog oružja ići na liječnički pregled, policajci vas neće provjeravati kod susjeda i tako dalje, što je jako dobar i logičan korak naprijed. Da slikovito objasnim, ako ste vi počinili neki prekršaj ili kazneno djelo koje vam onemogućuje da nosite oružje, policija će vam ga i tako odmah oduzeti. Isto tako vaš obiteljski liječnik ima zakonsku obvezu, ako primijeti neku bolest koja bi smanjila mogućnost rukovanja oružjem, odmah to prijaviti. Znači, svi nositelji oružja u biti su cijelo vrijeme pod nekom vrstom nadzora, zbog čega su ove provjere svakih pet godina sasvim nepotrebno i iracionalno trošenje financijskih i ljudskih resursa”, pojasnio je za Večernji list umirovljeni inspektor Dubravko Gvozdanović.

Pola milijuna komada ilegalnog oružja

Dozvolu za držanje ili nošenje oružja će, kao i do sada, moći zatražiti svatko tko smatra da mu je ugrožena osobna sigurnost, a također i radi bavljenja lovom ili sportom.

U Hrvatskoj je potkraj prošle godine bilo registrirano 266.885 komada oružja od čega je u vlasništvu pojedinaca bilo 259.615 komada oružja, a u vlasništvu tvrtki 7270. Ukupno su u Hrvatskoj 103.903 vlasnika oružja. Od ukupnog arsenala 176.011 komada je dugo oružje, a kratkog vatrenog oružja je 90.874 komada. Do nerazmjera broja osoba koje imaju dozvolu i oružnih listova dolazi zato što se na svaki oružni list mogu registrirati tri komada oružja, piše Večernji list.

No, uz ove službene brojke, procjenjuje se da je u Hrvatskoj i oko pola milijuna komada ilegalnog oružja.

Slavoljub Marčićev, tajnik Lovačkog saveza Zagrebačke županije, kaže pak da ne vjeruje kako će zbog novog zakona biti više oružja.

“Poznajem tri i pol tisuće lovaca i svaki od njih ima dvije do tri puške i to je to, jednostavno nemaju potrebu imati više oružja”, kaže.

