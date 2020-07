PRATIMO UŽIVO SITUACIJU S KORONAVIRUSOM: Amerika je osnova skupinu za pravednu distribuciju cjepiva

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu pratite iz minute u minutu

Amerika osnova skupinu za pravednu distribuciju cjepiva

U Hrvatskoj jučer 81 novozaraženi

U svijetu je trenutno više od 15.736.000 zaraženih, a preminulo je više od 639 tisuća ljudi

Pratite uživo:

Amerika osnovala skupinu za pravednu distribuciju cjepiva

03.10 Dužnosnici zdravstvenih vlasti Sjedinjenih Država u petak su zadužili skupinu neovisnih znanstvenika i etičara za izradu smjernica koje će odrediti tko će dobiti prve doze cjepiva protiv covida-19 kada će ono biti proizvedeno. Smjernice imaju za cilj postaviti nepristran okvir koji će američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) koristiti za plan raspodjele prvih cjepiva, za koje dužnosnici SAD-a očekuju da će biti spremna do kraja godine.

Skupinu su za razvoj plana zadužili čelnici CDC-a i Nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH). Taj će posao odraditi poseban odbor stručnjaka američke Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine i Nacionalne medicinske akademije, neovisnog savjetodavnog tijela. Na prvom sastanku je ravnatelj NIH-a dr. Francis Collins od odbora zatražio da u obzir uzmu potrebe pojedinaca koji su u najvećoj opasnosti od komplikacija uslijed zaraze covidom-19.

Collins je rekao da se popis raspodjele cjepiva treba temeljiti na zdravstvenim posljedicama bolesti, potrebama zdravstvenih radnika, vojske, osoba koje rade u nužnim djelatnostima i lokacijama u SAD-u gdje je virus najaktivniji. Također je rekao da skupina treba dati prvenstvo osobama koje su se dragovoljno javile za testiranje cjepiva a dobile su placebo, lažna kontrolna cjepiva, te su još nezaštićene.

“Ovo će biti kontroverzno. Odgovor se neće svima svidjeti. Bit će će mnogo ljudi koji će misliti da su trebali biti na vrhu liste, a to ne mogu biti svi”, rekao je Collins. Dr. Robert Redfield, čelnik CDC-a, skupini je rekao “da trebaju napraviti sve kako bi se cjepivo pravedno dijelilo, ali i tako da javnost vidi da je to napravljeno nepristrano, pošteno i transparentno”. Prvi nacrt smjernica trebao bi biti završen do kraja kolovoza i bit će otvoren za komentare javnosti. Konačni dokument bit će objavljen krajem rujna ili početkom listopada.

Jučer 81 novozaraženi

Jučer – U Hrvatskoj je jučer zabilježen 81 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas ukupno 1032. Među njima je 139 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 9 pacijenata. Preminulih osoba nema.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 4715 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 128 preminulo, a 3555 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 3389 osoba. Do danas je ukupno testirano 109 358 osoba, od toga 1136 u posljednja 24 sata”, priopćili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite.