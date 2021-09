Komentirajući sve više zaražene djece u osnovnim i srednjim školama, pulmolog Saša Srića rekao je danas za N1 da je dio hospitalizirane djece raspoređen po različitim bolnicama.

“Informacije koje imamo iz prve ruke, možemo reći da su sva djeca stabilno, nemaju značajanijih respiratornih problema i nisu na respiratoru. Zaključak je da su djeca širitelji, ali rijetko će se razbolijevati, čak i oni koji su imunokompromitirani”, dodao je Srića.

Stagnacija četvrtog vala

Srića smatra da je došlo do stagnacije i opadanja broja zaraženih u četvrtom valu epidemije. "Hoće li to ići prema završetku četvrtog vala ili će se situacija mijenjati… Znamo da je virus potentniji i znantno opasniji u jesen”, rekao je i dodao da trenutno nije potrebno zaključavanje ("lockdown").

"Covid je još na snazi, ali intencija je otvaranje covid odjela da bi se sve bonice mogle ravnomjerno rasporediti na sve pacijente koji se liječe od svojih kroničnih bolesti”, govori Srića.

Zašto nije za 'lockdown'?

Na pitanje o prošlogodišnjem lockdownu i zašto sada nije potreban, Srića je rekao da smo tada imali puno manje spoznaja o virusu.

"Imali smo veliki broj oboljelih i smrtnosti, da je tada bio lockdown na snazi imali bi manji broj umrlih… Jedan dio je prebolio, jedan dio se cijepio, u ovome trenutku nisam za ovaj preliberalni pristup, ali ni za lockdown. U ovom trenutku broj hospitaliziranih dominantno nije cijepljen. Imamo i jedan broj cijepljenih, a to su uglavnom pacijenti s većim brojem bolesti.

Nisam za lockdown, ali sam za covid potvrde, u zdravstvu, socijali, prosvjeti. Uvijek sam protiv represivnih mjera, a za edukaciju. Ali kad edukacija nije dobro shvaćena, onda se ide s pritiskom. Žao mi je da dobar dio naših sugrađana nije htio shvatiti ili nije shvatio ili se okrenuo pseudoznanosti”, kaže.

'Lauc je olako shvaćao pandemiju'

Govorio je i o Gordanu Laucu koji je jučer gostovao na HRT-u u emisiji "Nedjeljom u 2". Nazvao ga je pri tome pseudoznanstvenikom. "U nekim situacijama, on je na neki način reterirao u svojim stavovima. On je govorio nekoliko puta da je kraj epidemije… On je pandemiju shvaćao dosta olako i pozdravljam ako je shvatio da je napravio greške. Ako je to napravio jer je pod nekakvim zahtjevom za smjenom, onda to nije iskreno”, dodao je.

Srića je uvjeren da je Lauc dosta griješio u procjenama o kretanju pandemije te da su njegove prognoze ipak bile točnije od Laucovih. “Moje su procjene u načelu bile ispravne. Kad smo govorili da će broj hospitaliziranih i umrlih rasti, tu sam nažalost bio u pravu. Lauc nije liječnik, on je molekularni biolog. Kolegica Gajski koja je klasični antivakser, Sladoljev,… oni su negativno utjecali svojim savjetima. Isto tako Bakić koji se bavi matematičkim procjenama… svaka čast matematici, ali medicina je druga znanost”, govori Srića.

Epidemiologija je neodvojiva od matematike, a Srića o tome kaže kako su procjene nekih epidemiologa bile točnije od procjena drugih. “Ne sjećam se modela, kad govorimo o gospodi koju spominjemo, ali kod naših ostalih kolega mislim da su se bazirali na točnim podacima. Lauc je dobar u svojoj struci, ali nije epidemiolog”, zaključuje.

Cijepljenje protiv covida i gripe

Srića je naglasio važnost cjepiva i protiv koronavirusa i protiv gripe. Gripu nismo imali dvije godine i ne znamo koji će nas tip virusa gripe zahvatiti. Dosad imamo nekoliko slučajeva, u ovom jesenskom periodu kad su respiratorni virusi potentniji, ne bi bilo dobro oboljeti od dvije bolesti paralelno. Gripe nije bilo jer smo nosili maske, virus gripe se malo zagubio jer je dominantni virus prevladao. Apeliram da se cijepi i protiv covida i protiv gripe”, kaže.

Dodao je da kroz sljedeća dva tjedna ne očekuju pad brojke hospitaliziranih. "Sada nas brine što više pacijenata završava na respiratoru. Ako ćemo imati stagnaciju broja zaraženih, očekujemo da će i brojka zaraženih i umrlih biti manja. Ova brojka sada nije mala i može nas i mora brinuti. Vidjet ćemo hoće li ovo biti kraj četvrtog vala ili ćemo krenuti u peti val”, zaključio je Srića za N1.