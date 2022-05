Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas će i 10.30 sati održati sjednicu na kojoj će se donijeti odluka i o predmetu ministra Maria Banožića.

Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv Banožića zbog sporne dodjele stana u centru Zagreba, kojeg je ministar sam sebi dao na korištenje.

Aferu je otkrio Nacional koji je u velikoj priči objavio da je Banožić sam sebi dodijelio stan od 92 četvorna metra u središtu Zagreba, iako njegova obitelj ne živi s njim u Zagrebu. O tome je u studiju Net.hr-a prije nekoliko mjeseci govorila i bivša zaposlenica Državnih nekretnina Maja Đerek, koja je razotkrila malverzacije u toj tvrtki.

Uredba stavljena van snage

Upitana smije li Banožić koristiti takav stan, pošto obitelj ne živi s njim u Zagrebu, rekla je da po tadašnjoj uredbi nije imao pravo na toliki stan. "Imao je pravo na nekih 60 kvadrata. No sada je pitanje te normiranosti i pitanje je na temelju čega će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uopće odlučiti. Ta Uredba je stavljena van snage, a to područje nije normirano. Nastala je jedna pravna praznina i kad nastane pravna praznina, onda ispada apsurd svega toga da je gospodin Banožić mogao dobiti stan od 500 kvadrata, a ne postoji akt koji mu to zabranjuje. Sada je pitanje da li su stvarno previdjeli da oni taj dio nikada nisu normirali ili je to bilo namjerno", kazala je Đerek u studiju Net.hr-a.