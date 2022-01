U studiju Net.hr-a gostovala je Maja Đerek, zviždačica i bivša zaposlenica tvrtke Državne nekretnine, koja je govorila o svim nepravilnostima koje se tamo događaju, a koje je ona prijavljivala nadležnim institucijama. Govoreći o razlozima zašto je sada progovorila o svemu, Đerek ističe kako je na nepravilnosti upozoravala još i u periodu kada je radila tamo. Iako se obratila na brojne adrese, odgovor nikada od nikoga nije dobila, kazala je uvodno.

Đerek je u studiju govorila i o slučaju ministra Maria Banožića, za kojeg tvrdi da je sam sebi birao stan, a da su kolegice prije useljenja kupovale peglu, jastučiće i ukrasno bilje.

"Normalna procedura obično je propisana nekim pravnim aktom, u ovom slučaju to je bila uredba koja, tada nije bila na snazi. Po toj uredbi, tijelo u kojem državni dužnosnik radi je upućivalo Državnim nekretninama zahtjev za dodjelu službenog stana. U tom zahtjevu bi se naveo broj kvadrata, sukladno tome koliko će osoba boraviti unutra, odnosno članova obitelji i svi ostali podaci koji su potrebni za ostvarenje tog prava", pojašnjava. Tada bi Državne nekretnine kroz svoju bazu vidjele postoji li nekakav slobodan stan za službene potrebe i dodijelile ga tom dužnosniku.

Rekla je da Državne nekretnine upravljaju službenim stanovima te imaju dvije zgrade u kojima su isključivo državni stanovi, u Ilici i Palmotićevoj. "U ovoj situaciji to nije bilo tako, nego je gospodin Banožić po pričanju moje tadašnje direktorice Renate Sabo meni osobno, kada se vratila ispričala mi je da je bila u obilasku tog stana", kaže.

Mogao je dobiti i veći stan

Na pitanje smije li on uopće koristiti takav stan, pošto obitelj ne živi s njim u Zagrebu, kaže da po tadašnjoj uredbi nije imao pravo na toliki stan. "Imao je pravo na nekih 60 kvadrata. No sada je pitanje te normiranosti i pitanje je na temelju čega će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uopće odlučiti. Ta Uredba je stavljena van snage, a to područje nije normirano. Nastala je jedna pravna praznina i kad nastane pravna praznina, onda ispada apsurd svega toga da je gospodin Banožić mogao dobiti stan od 500 kvadrata, a ne postoji akt koji mu to zabranjuje. Sada je pitanje da li su stvarno previdjeli da oni taj dio nikada nisu normirali ili je to bilo namjerno.

Na pitanje koliko tu postoji prostora za manipulaciju sa stanovima, Đerek ističe da uvijek postoji prostor za manipulaciju ako to netko ne kontrolira. "I uvijek postoji prostor za manipulaciju, ovisno o kome se radi", rekla je. "Očito je kroz ova dva slučaja (Frka Petešić i Banožić), da su ipak neki jednakiji od drugih", kaže.

Upitana je li Banožić kada je došao na čelo ministarstva imovine uopće bio kompetentan za obavljanje tog posla, Đerek kaže kako smatra da se u tom dijelu nije snašao nikako.

"Mogu dati svoje osobno mišljenje. Navela sam u nekim ranijim intervjuima slučaj gdje je tražio od mene neke stvari koje su značile izravno pogodovanje. Izrazit ću se tako jer stvarno iskreno i pravno mislim da je to bilo pogodovanje, to što je on tražio. Smatram da se u tom dijelu nije snašao nikako, ja sam u upravljanju državnih imovina bila puno prije njega i smatram da je ministar prije njega radio puno bolji posao. Smatram da za vrijeme njegove ministarske dužnosti, u tom resoru se nije dogodilo ništa. Ove sada još ozbiljne optužbe, rekla bih da je to bilo i neprimjereno ponašanje njega prema meni, kao osobi koja je njegova zaposlenica", kaže.

Odgovornost je i na ministru

Upitana tko bi trebao odgovarati za sve nepravilnosti na koje je ukazala, kaže da po zakonu odgovara onaj tko je na čelu pravne osobe, a to bi bila Renata Sabo. Ona mora snositi neku odgovornost za sve to što se događa, veli Đerek.

"Nakon toga, svi oni koji su bili u to upućeni. Prvo nadzorni odbor kojem sam ja upućivala direktne pritužbe, više puta, o tome što se događa. Ja nikada nisam dobila odgovor. Ne da nisam dobila odgovor, nego sam dva tjedna nakon pritužbe dobila otkaz. Tako da su odgovorni oni, a na kraju krajeva, najodgovorniji je ministar Horvat koji kao čelna osoba tog resora meni nikada nije odgovorio i nije poduzeo radnje da se to nešto spriječi. Ako on zna već 13 mjeseci, kako je moguće da nije reagirao? Što se tu radi, da li se tu radi o zataškavanju? Ja bih to stvarno nazvala jednim zataškavanjem ono što se događa", kaže.

