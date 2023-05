Ako je suditi po posljednjem istupu zagrebačkog gradonačelnika, Zagrepčani se mogu pozdraviti s povećanjem plaća koje je najavila Vlada ili će ono biti znatno manje nego što su to predstavili Plenković i društvo prije dva dana. Tomislav Tomašević gostovao je sinoć u Direktu i ondje poručio da će gubitak u proračunu zbog ukidanja prireza kompenzirati povećanjem stope poreza na dohodak.

"Ukidanjem prireza znači da će Zagreb ostati bez milijardu kuna što je otprilike 10 posto naših prihoda. Međutim, da se smanjuje porezna osnovica jer se povećava osobni odbitak, tu je gruba procjena da ćemo ostati i bez 300 milijuna kuna. Ostat ćemo i u nešto manjem iznosu zato što se povećava plafon godišnjih plaća, kada nastupa ova viša stopa poreza koja je trenutačno 30 posto. Imamo nižu stopu od 30 posto i za one najviše plaće stopu od 30 posto", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostujući u Direktu.

'Deficit prethodne vlasti'

Rekao je da su pričali s koalicijskim partnerima i jer Gradska skupština donosi takve odluke. "Vratit ćemo, kompenzirat ćemo toliko koliko je prijedlogom Vlade omogućeno da vratimo stopu poreza na dohodak i za jednu i za drugu. U promil je definirano da taj prirez možemo kompenzirati s točno tolikim povećanjem porezne stope i to ćemo napraviti. Smatram da je to nužno jer Grad Zagreb je jedini grad u Republici Hrvatskoj koji je obvezan raditi suficit u proračun, višak, u pet idućih godina, kako bi neutralizirali deficit koji je napravila prethodna vlast", tvrdi.

"Mislim da je bolje kompenzirati odmah ukidanje prireza povećanjem stope poreza na dohodak zato što porez na dohodak u Zagrebu, od zaposlenih Zagrepčana plaća samo 30 posto Zagrepčana koji ima najviše plaće. To je socijalna pravednije nego da to kompenziramo povećanjem cijena, primjerice ako raste plaća ZET karte ona je jednaka za sve građane, i one s manjim plaćama i onima s većim plaćama", navodi.

Rekao je da se ima dodatni dio od 300 milijuna kuna koji će nedostajati te da će vidjeti što će morati poskupjeti od usluga. "Ili ćemo na neki drugi način kompenzirati, to je za razgovor s koalicijskim partnerima, o tome ćemo odlučiti idućih tjedana i mjeseci", govori.

Korekcije cijena ZET-a

Kaže da će svi veliki gradovi prvenstveno biti pogođeni ovim, a ne samo oni. "Ali Grad Zagreb kao veliki grad i županija u isto vrijeme mi ćemo definitivno imati najviše smanjenje prihoda. Povećat ćemo stope, a drugi dio ćemo vidjeti. Moramo napraviti računicu. Sve što smanjuje prihod Grada Zagreba loše je za Grad Zagreb jer to znači da to moramo kompenzirati kroz poskupljenje usluga ili kroz povećanje poreza", govori.

Poručio je kako će biti korekcija cijena u javnom prijevozu. "Sad je, kada se zbroji, jeftinije da se dvaput dnevno vozite tramvajem kartom od četiri kune, nego da plaćate mjesečni pokaz. Nekih korekcija cijena će biti", istaknuo je Tomašević.