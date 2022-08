Kako je moguće raditi u splitskoj gradskoj upravi i u inozemstvu istovremeno? Visi savjetnik Grada Splita ima, čini se, recept.

Kombinirao je godišnji, bolovanje i neplaćeni dopust, a postao je sumnjiv tek tog postizbornog jutra, 11. srpnja, kada je timbrao karticu na ulazu u zgradu gradske uprave na adresi Obale kneza Branimira 17, a da nikad nije došao do svoga ureda u Službi za gospodarenje gradskom imovinom. Pregled nadzornih kamera pokazao je da je karticu uz uređaj za evidenciju zaposlenika prislonila njegova kolegica i tko zna je li joj to prvi put da "pokriva" nedolazak kolege na radno mjesto.

Tko zna bi li ovo sve bilo moguće bez GDPR-a? Prije njega, zaposlenici Banovine svoj su dolazak na posao potvrđivali otiskom prsta pa to nije mogao umjesto njih napraviti netko drugi. Međutim, nakon što je u Hrvatskoj uveden GDPR, dotični je gospodin uspio praktički cijelu godinu izostajati s posla, a primati plaću. Kako saznaje Slobodna Dalmacija, domišljati činovnik cijelo je to vrijeme zarađivao radeći u inozemstvu, navodno na kruzeru, pa je uz plaću iz Banovine primao još jednu - vjerojatno i dvostruko veću.

"Da je iskoristio sve pogodnosti za ne prisustvovati poslu, to bi završilo krajem rujna, listopada i tada bi na poslu u godinu dana bio nepuna dva mjeseca. Deset mjeseci iz ovog ili onog razloga ne bi prisustvovala poslu", izvijestio je Ivošević, otkrivši i način kako su doskočili zabušantu iz Banovine.

Sumnjali su da za vrijeme bolovanja radi izvan Hrvatske, pa su u suradnji s MUP-om išli provjeriti gdje se uopće nalazi. Mora da ih je prilično iznenadilo kada su saznali da je njihov službenik još 25. svibnja napustio zemlju i otad se nije vratio u nju, a da je 1. lipnja i 3. kolovoza pregledan od strane liječnice obiteljske medicine i poslan na bolovanje od puna 42 dana. "Radilo se o smislenom, maksimalnom guranju granica dokle se nekoga može pokriti u neradu, izbjegavanju radnih obveza i omogućavanju rada na drugom mjestu", rekao je Ivošević.

'Ima i onih koji rade puno gore'

Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje od nekolicine ljudi u Banovini da ima onih koji rade i puno gore stvari.

Genijalac koji se upustio u ovakav manevar u Banovini radi već godinama, a pod zadnje je bio zaposlen na radnom mjestu višeg savjetnika Službe za gospodarenje gradskom imovinom. Plaća mu je oko osam tisuća kuna. No, kako je činovnik završio na kruzeru?

Viši savjetnik je prije tri godine, još uoči pandemije, zatražio i dobio pola godine neplaćenog dopusta kako bi otišao raditi na brod. Već tada su se njegovi kolege čudili kako mu je to odobreno, budući da njihov Kolektivni ugovor izričito navodi kako se zaposleniku može odobriti dopust bez naknade plaće, takozvani neplaćeni dopust do 30 dana u tijeku kalendarske godine. U tom periodu zaposlenik ne prima plaću, ali mu Grad Split mora uredno uplaćivati sve doprinose.

Pritom se postavlja i uvjet da taj dopust mora biti opravdan i da ne smije "izazvati teškoće u obavljanju poslova upravnog tijela". Navode se i primjeri kad je u redu da se osobi odobri neplaćeni dopust, pa je to, recimo, radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na osobni trošak, sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i športskim priredbama, osobnog školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije.

'Pa što je radila njegova šefica?'

No, višem je savjetniku, očito, uzet u obzir drugi pasus spomenutog članka Kolektivnog ugovora u kojem stoji "ako to okolnosti zahtijevaju, zaposleniku se neplaćeni dopust može odobriti u trajanju duljem od 30 dana." Pod kakvim okolnostima, da bi opravdalo odlazak na kruzer, nije jasno.

"To je stvarno nedopustivo što se njemu dopustilo. Znale su nekad uzimati neplaćeni dopust majke nakon porodiljnog dok se ne bi snašle za čuvanje djece, ali ovo što se kolegi dopuštalo je stvarno nevjerojatno. Pa što je radila njegova šefica? U sustavu se sve vidi. Kad smo na bolovanju, posebna je oznaka uz naše ime, tako i za godišnji, za bilo kakvo izbivanje", kaže jedan zaposlenik gradske uprave, navodeći kako gradski službenici svaki svoj ulazak i izlazak iz zgrade moraju evidentirati i pritom specificirati jesu li izišli privatno ili službeno. "Kad izlazimo privatno, recimo samo na sat ili dva u slučaju da moramo na neki pregled, moramo tražiti odobrenje pročelnika. A kako je on sve to pravdao, zaista mi nije jasno", komentira jedna zaposlenica gradske uprave.

HZZO najavio provođenje kontrole

Kako je uopće moguće da je čovjeku liječnica odobrila tako dugo bolovanje, a da ga uopće nije vidjela? Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje najprije je rečeno da je Inspekcija utvrdila da doktorica ima pravo prema svojoj procjeni dati bolovanje do 42 dana, no što sad kad se zna da je čovjek bio u inozemstvu i to, kako svi sumnjaju, uredno radio na kruzeru? Povlači li to pitanje odgovornosti obiteljskog liječnika?

"U navedenom slučaju ćemo provesti kontrolu, te će po završetku kontrole biti sačinjeno Izvješće o provedenoj kontroli koje će sadržavati utvrđeno činjenično stanje. Izvješće o provedenoj kontroli dostavlja se kontroliranom ugovornom subjektu HZZO-a kao i poslodavcu koji je zatražio provođenje kontrole. HZZO nije ovlašten iznositi javnosti podatke iz Izvješća o provedenoj kontroli jer nalazi kontrole predstavljaju poslovnu tajnu", kazali su za Slobodnu Dalmaciju.