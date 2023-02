U svojoj emisiji Stanje nacije, Zoran Šprajc komentirao je curenje poruka iz kojih je vidljivo uhljebljivanje u javnim tvrtkama u Hrvatskoj, a svoje prijatelje i poznanike zapošljavali su Marko Milić, Branko Bačić te brojni drugi ugledni HDZ-ovci.

Na početku emisije, Šprajce je "poslao poruku" glasnogovorniku Marku Miliću, u kojem ga traži "10 metara drva" jer će zima biti duga.

"e-Vlado! nova je usluga Vlade. Putem nje možete nabaviti ogrjev ili zaposliti familiju", rekao je Šprajc, kazavši da se ta usluga nalazi u sklopu e-Građani te da je uvedena "još 2017. godine kao pilot projekt".

'Netema je zapravo tema'

Šprajc je tijekom cijele emisije komentirao Plenkovićeve riječi da je sve ovo "netema" te ga je sarkastično prozvao "glavnim urednikom Hrvatske".

"Ovim ritmom SMS-ova Šume će očito broj zaposlenih opet nabiti na 9000 zaposlenih koliko su imale u mandatu Ive Sanadera. Naravno da HDZ onda osvaja 30 posto glasova kako se ovih dana nadobudno hvališe Andrej Plenković ali prešućuje da to nije 30 posto svih građana nego 30 posto od 47 posto građana koji su izašli na izbore. Jer većina građana zapravo uopće ne izlazi na izbore između ostalog upravo i zbog ovakvih SMS-ova koji ubijaju vjeru u smisao politike, smisao države i smisao izbora.

Ipak, bez obzira na to što kaže Glavni urednik Hrvatske, da je sve ovo netema, ovo je zapravo tema svih tema, da ne kažemo majka svih tema. Jer kroz SMS poruke njegovih najbližih suradnika, kroz SMS zapošljavanja, kroz SMS dobivanje poslova i kroz SMS namještanje natječaja ova tema odgovara na pitanje svih drugih tema. Zašto smo po životnom standardu pri dnu svake europske ljestvice, zašto su nam cijene velike a plaće male, zašto su trošarine na naftu i automobile, ili porez na dodanu vrijednost kod nas veći nego drugdje", kazao je Šprajc.

"Ovo je tema koja govori o tome zašto je Hrvatsku u zadnjih deset godina napustilo skoro pola milijuna uglavnom mladih i obrazovanih ljudi. Ovo je tema koja govori o tome zašto su nam realne plaće manje nego u Rumunjskoj.

Ovo je tema koja govori o tome zašto imamo tako nesnosno skupu državu s 540 općina i gradova i stotine tisuća zaposlenih u javnim poduzećima i državnoj upravi. U zemlji koja jedva da ima 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika. Dakle otprilike koliko sad ima i Berlin.

Na kraju krajeva ovo je tema zbog koje obnova stoji i zbog koje stotine ljudi na Baniji i Banovini već dvije godine žive u kontejnerima. Jer čuli ste već, obnova stoji jer su administracija i procedure spore, trebat će opet mijenjati zakon, sustav, pravilnike, ljude. Da, da nestvarno je spora obnova ali se zato poslovi i zapošljavanja preko SMS rješavaju nestvarno brzo", rekao je.

Broj zaposlenih porastao za 1500

"Vidjeli ste kako ne treba mijenjati nikakve zakone, procedure i pravilnike kad treba zaposliti svoje ljude, kad treba poguranac na javnom natječaju, kad državi treba uvaliti 5 puta skuplju robu. Onda sve funkcionira. Milorad Đurguzović - sent. Riješeno. Krstić i sinovi- sent. Riješeno. Hvala Kruno, to je bitno. Responzivna Vlada. Ali nemojte misliti da je tu samo riječ o responzivnoj vladi i responzivnim šumama.

Ima takvih responzivnih 555 općina i gradova i još 20 županija. I još stotinjak responzivnih javnih i komunalnih poduzeća, agencija i službi. I zamislite koliko je tu tek smsova, a svaki taj sms treba platiti. A znate od čega ga se plaća. Pa od svih onih velikih poreza i vaših malih plaća. Recimo samo Hrvatske šume oko kojih se ovaj skandal vrti, a gdje su tek sva ostala državna poduzeća, u zadnje tri godine su broj zaposlenih povećale za 1500 ljudi. Sada ih je opet oko 8.500 zaposlenih. A 2016. HDZ i Most su ih preuzeli s manje od 7.000 zaposlenih.

Ovim ritmom SMS-ova Šume će očito broj zaposlenih opet nabiti na 9000 zaposlenih koliko su imale u mandatu Ive Sanadera. Naravno da HDZ onda osvaja 30 posto glasova kako se ovih dana nadobudno hvališe Andrej Plenković ali prešućuje da to nije 30 posto svih građana nego 30 posto od 47 posto građana koji su izašli na izbore. Jer većina građana zapravo uopće ne izlazi na izbore između ostalog upravo i zbog ovakvih SMS-ova koji ubijaju vjeru u smisao politike, smisao države i smisao izbora. Jer ispada da se izbori ne održavaju zbog nas, nego zbog njih. Uostalom ima li i za jednu modernu državu, i za jednu političku elitu i za jedno društvo, i za jednu naciju išta sramotnije od toga da direktor Hrvatskih šuma traži suglasnost predsjednika Vlade da zaposli nekakvog pripravnika lovstva. Može li biti većeg poraza hrvatske države, može li biti većeg poniženja i većeg šamara državi od toga da se na Markovu trgu odlučuje o zapošljavanju pripravnika lovstva?

Može, ako okrenemo drugi obraz. A zato smo izgleda uvijek spremni. Ili, možda stvarno sve skupa treba predati u ruke Gabrijeli Žalac i Josipi Rimac. Srećice znaju kako se to radi", komentirao je Zoran Šprajc.