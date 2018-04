POŠAST U OSIJEKU: U tri dana šest maloljetnika završilo na Psihijatriji zbog opasne sintetičke droge

‘Posljedice uzimanja navedenih tvari razlog su što se traži i pomoć psihijatrijske službe, s obzirom na to da se radi o vrlo uznemirujućim simptomima, kao što je pojačana uznemirenost, agresivnost, ustrašnost, simptomi psihotičnosti, fenomeni depersonalizacije, derealizacije, paranoidna interpretacija realiteta i slično. Uz to, javljaju se teškoće sa spavanjem, koncentracijom, ponašanjem, uzimanjem hrane. Stoga posebno apeliramo na roditelje da poklone punu pozornost ponašanju svoje djece, kao i društvu u kojem se kreću.’

Zbog uzimanja osvježivača zraka iza kojeg se zapravo krije sintetička droga, derivat THC-a, šest je maloljetnika iz Osijeka završilo u bolnici.

Pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju, Katarina Dodig Ćurković kaže da je osim intoksikacije mladih THC-om zabilježen i porast mladih u dobi od 14 do 17 godina koji uzimaju marihuanu, kanabis i LSD. Upozorava roditelje na oprez.

Vrlo uznemirujući simptomi

‘Posljedice uzimanja navedenih tvari razlog su što se traži i pomoć psihijatrijske službe, s obzirom na to da se radi o vrlo uznemirujućim simptomima, kao što je pojačana uznemirenost, agresivnost, ustrašnost, simptomi psihotičnosti, fenomeni depersonalizacije, derealizacije, paranoidna interpretacija realiteta i slično. Uz to, javljaju se teškoće sa spavanjem, koncentracijom, ponašanjem, uzimanjem hrane. Stoga posebno apeliramo na roditelje da poklone punu pozornost ponašanju svoje djece, kao i društvu u kojem se kreću’, kaže dr. Dodig Ćurković za Glas Slavonije.



Do sada mladi nisu dolazili u bolnicu u tako ozbiljnom stanju nakon upotrebe nekih od navedenih droga kao sada, pa liječnici smatraju da se na ulici pojavilo neko novo sredstvo.

MATURANTI ZAVRŠILI U BOLNICI Pušili su osvježivač zraka, roditelji u strahu

‘Mladi dolaze “zamaskirani”, odnosno alkoholizirani, nakon što su konzumirali te nazoviosvježivače, i to promijenjenog stanja svijesti i percepcije. Nažalost, nemamo poseban test na tu uličnu drogu, s obzirom na to da je riječ o supstanci kojoj se mijenja određena kemijska skupina, što dovodi i do nemogućnosti zakonskih ograničenja distribucije i upotrebe. Sudeći prema populaciji pacijenata, čini se da je mlađima ta droga lakše dostupna, a dolaze i mlađe punoljetne osobe, u dobi od oko 20 godina’, rekao je za Glas Slavonije dr. Srđan Čalošević, v.d. pročelnika OHBP-a.

Liječnici upozoravaju da djeca znaju kako na legalan način i za malo novca mogu doći do takvih opasnih tvari, a takvi se osvježivači zraka prodaju u takozvanim ‘smart shopovima’ u lažnim pakiranjima aromatskih trava.