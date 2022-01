Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u petak rezultate popisa stanovništva provedenog u rujnu i listopadu. Prema prvim rezultatima, u Hrvatskoj imamo 3.888.529 stanovnika, 1.478.423 kućanstva, dok je stambenih jedinica 2.350.444.

To je pad stanovnika u odnosu na popis iz 2011. godine, rekla je ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.

Broj stanovnika smanjio se za 9.5%, odnosno za više od 360.000 stanovnika, dok je broj stambenih jedinica povećan za više od 4 posto. Najveći pad stanovnika bilježi Vukovarsko-srijemska županija, zatim Sisačko-moslavačka županija te Brodsko-posavska županija.

Rezultati nisu iznenađenje

Demograf prof. dr. sc. Anđelko Akrap u razgovor za Net.hr kaže kako ga ovi rezultati nisu iznenadili. "To su prvi nepročišćeni rezultati, moglo se očekivati čak i manje. Ne znam kakvi će biti konačni rezultati", kaže Akrap.

"Hrvatska ima neprekinuto i kontinuirano smanjenje i veliko iseljavanje. Prema tome, to je očekivano. Oni koji prate, nije nikakvo iznenađenje", dodao je.

Kaže da je vrlo zanimljivo promatrati prostornu raspoređenost stanovništva.

"Pokazalo se da se i dalje intenzivno iseljava i depopulira u velikom broju županija. Ono što je još i važnije, jest stara dobna struktura stanovništva", kaže Akrap, dodajući da se i prema projekcijama znalo da i u svjetskim razmjerima ulazimo među demografski najstarije nacije.

"Drugo nema nikakvih iznenađenja, oni koji prate godišnje demografske pokazatelje, pokazalo se i potvrdilo se što uvijek demografi govore, da je to situacija gdje država mora intervenirati, pokušati nekako zaustaviti daljnje prirodno smanjenje i iseljavanje", kaže Akrap.

Nedostaje cjelokupna demografska politika

Na pitanje kako komentira da slavonske županije bilježe velik pad stanovništva (Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska), iako je Vlada pokrenula projekt Slavonija, Baranja i Srijem kako bi se slavonske županije revitalizirale, Akrap kaže da tu nema konzistentne i cjelokupne demografske politike te da je to niz mjera, ne jedna.

"To je niz županija, kaže se da Hrvatska nema taj prostorni aspekt razvoja. To se vidi, ljudi bježe. Pokazuje se da te mjere nisu bile dovoljne. To nije pitanje Vlada, to je stav cjelokupnog društva u cjelini", zaključuje demograf Anđelko Akrap za Net.hr.