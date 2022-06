Ne prestaju reakcije na odluku Ministarstva kojom je eko poljoprivrednicima zabranjena upotreba motike. Točnije, nitko ju nije zabranio, ali u slučaju korištenja nema potpore Europe za mjere ruralnog razvoja.

Poljoprivrednica Nada Čegec za RTL kaže kako je motika sve u poljoprivredi. "Ako ideš u vrt trebaš motiku, ideš u vinograd trebaš motiku! Bez motike ne možeš ništa, motika ti treba svugdje". Iako koriste najmodernije strojeve, u praksi je, kažu, uklanjanje korova bez motike neprovedivo.

"Ne postoji savršena ravnina. U prirodi nema takve ravnine, samo golf tereni, ali i na golf terenu moraju upotrijebiti motiku ako im krtica napravi problem", ističe Ivan Antun Čegec, vlasnik OPG-a iz Marinovca Zelinskog.

'To su jednostavno takvi uvjeti'

U igri je samo mehanizacija. Svi koji budu kopali po svojim ekološkim vinogradima i vrtovima, na novčane poticaje mogu zaboraviti.

"To su jednostavno takvi uvjeti, mi ne zabranjujemo primjenu motike generalno, dali u povrćarstvu, u trajnim nasadima, međutim u okviru ove operacije i ove mjere ovo su uvjeti koje je struka propisala i iza koje mi stojimo“, tvrdi Goran Lipavić, ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Josip Kunovec, poljoprivrednik navodi: "Mnogo poljoprivrednika će ostati bez potpora, jer bez motike se u poljoprivredi jednostavno ne može".

Ivo Grgić, profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu navodi kako je to jedna dodatna mjera za one koji se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, a takva proizvodnja na većim površinama, i tu nema što raditi motika, osim kao ukras. Radi se sa strojevima i strojnoj obradi. Ideja je bila smanjiti upotrebu pesticida i motivirati poljoprivrednike da korove uklanjaju mehanički. No, problem je što se mehaničko uklanjanje tumači kao "mehanizirano", pa je motika otpala.

Jezične zavrzlame staraju apsurdan problem za male eko proizvođače

Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu kaže: "Ako gledamo jezično 'mechanical' kao mehanički, a mehanizirano bi bilo 'mechanized' razlika u ovom tumačenju u ovom slučaju stvara apsurdan problem za male eko proizvođače eko hrane".

Poljoprivrednik Branko Gečec navodi: "Nadam se da će ipak taj apsurd biti prevladan i da će se to ispraviti i da ne bi trebao nitko trpiti nikakvu štetu. Samo apeliram na zdrav razum i da se greške isprave".

Ovo je samo jedan od apsurda birokracije, kojih je, uvjeravaju poljoprivrednici, cijeli niz.