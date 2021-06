Politički analitičar Ivan Rimac rekao je danas za N1 da su već pregovori prije lokalnih izbora pokazali da postoji izvjesna spremnost na koaliranje SDP-a i Možemo!.

"Međutim, dogovor je bio da se na izbore izađe samostalno i mislim da je to u prvom redu Možemo! inzistiralo, što se pokazalo vrlo dobrim potezom. Naravno, ta sklonost koaliciji postoji, pogotovo što je potreban još jedan zastupnik da se postigne većina u Gradskoj skupštini i time da puna podrška upravi koju će voditi TomislavTomašević“, rekao je Rimac.

Ističe da u programu Možemo! ne vidi dovoljno prioriteta koji se odnose na rast gospodarstva ili poticaje koji su vezani za gospodarstvo. “U ovom trenutku su vjerojatno svi pod pritiskom toga što su našli u financijama u gradskoj blagajni i libe se dati neka dugoročna obećanja. Početak gradnje metroa je izuzetno skup i zahtjevan projekt, kao i veće intervencije u prometnoj infrastrukturi.”

'Tomaševiću se žuri'

Rimac je komentirao i to što je Tomašević u ponedjeljak postavio novu Upravu Holdinga bez natječaja, zbog čega je već bio meta kritičara koji tvrrde da je novi gradonačelnik prekršio obećanja.

“Ova situacija je pokazala da se Tomaševiću žuri, pogotovo nakon prvog uvida u stanje i mislim da je logično bilo da traži najsposobnije ljude koji bi mogli preuzeti finacije u ovim ključnim dijelovima upravljanja gradom a da pri tome ne dođemo do kolapsa pojedinih službi. Što se tiče kritike, mislim da oporba teško podnosi poraz. Puno je u toj kritici načelnih stvari koje se odnose na to kako je on krenuo već sada u intervenciju, u upravljanje gradom, a nije formirana skupština”, smatra Rimac, dodajući da oporba čeka bilo kakav potez gradske vlasti da bi imali što kritizirati.

O Plenkovićevoj nervozi

Govreći o stanju u HDZ-u, Rimac je istaknuo da je tu uvijek postojala desna struja te da ne može ocijeniti koliku podršku u stranci trenutno ima Andrej Plenković.

“Proglašenje kolosalnim uspjehom onoga što je HDZ napravio na ovim izborima je samo pokušaj Andreja Plenkovića da se smanji javna kritika njegovog rada i uspjeha. Kad to nije uspjelo, naravno da će čovjek postati nervozan, suočava se s činjenicama koje strukturno pobijaju njegove ocjene uspjeha na izborima i to rezultira ne samo promjenom stava javnosti, nego i otvara ustra kritičarima u stranci”, kazao je Rimac.

