Zbog sumnje da je počinio 56 kaznenih djela na štetu djece i mlađih osoba, zagrebačka i varaždinska policija uhitile su 21-godišnjaka. Na teret mu se stavljaju kaznena djela spolnog zlostavljanja - od podvođenja i iskorištavanja do silovanja djece, a žrtve je pronalazio na društvenim mrežama i različitim aplikacijama za razmjenu sadržaja, javlja Danas.hr.

Riječ je o 35 žrtava ženskog spola, a čak 31-a žrtva je maloljetna.

Voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta Nikolina Grubišić Požar u razgovoru za RTL Danas kazala je da su zahvaljujući jednoj žrtvi koja je skupila hrabrosti i prijavila PU varaždinskoj došli do opsežnog kriminalističkog istraživanja koje je obuhvatilo preko stotinjak osoba. "Kad smo finalizirali krim istraživanje došli smo do sveukupno 36 žrtava, maloljetnih i punoljetnih", rekla je.

Slučaj je prijavila tek jedna žrtva

Žrtva je to prijavila on-line s obzirom na to da tada nije bila u RH i zahvaljujući PU varaždinskoj zapravo do kraja ispričala svoju priču. "Kroz tu priču smo shvatili da imamo veliku tamnu brojku što nažalost nije novost. Najčešće žrtve takvih kaznenih djela preuzimaju osjećaj krivnje. Imaju osjećaj stida i srama da su naivne i pristale na igru od strane manipulatora, a naposljetku, pretpostavljam, da se osjećaju usamljeno i da misle da se nalaze u bezizlaznoj situaciji i da im nitko ne može pomoći", kazala je Grubišić Požar.

Napravio je lažni profil i stvorio osjećaj povjerenja i povezanosti sa žrtvama, objasnila je Grubišić Požar.

"Nažalost, žrtve još uvijek padaju na takve priče. Osumnjičeni je koristeći podatke druge muške osobe napravio lažni profil, stvorio osjećaj povjerenja i povezanosti sa žrtvama. Mogli bismo reći da su postali najbolji virtualni prijatelji. Manipulacijom je od njih dobio seksualni eksplicitni sadržaj i kasnije je od njih zahtijevao da nastave s činjenjem kaznenog djela na vlastitu štetu. Najčešće im je prijetio da će im nauditi, članovima obitelji ili da će takav sadržaj objaviti u njihovoj školi, fakultetu ili na radnom mjestu. Nijedna žrtva se nije obratila za pomoć roditeljima ili bliskoj osobi nego je policija kroz krim istraživanje došla do žrtava koje su onda prvi put u nazočnosti roditelja ispričale svoju priču", objasnila je Grubišić Požar.

Osumnjičenik je trenutačno u istražnom zatvoru, a kroz dokazne radnje je pronađen inkriminirajući sadržaj.