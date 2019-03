POJEDINCI IZ OPORBE ZBOG SLUČAJA S PAGA SPOMINJU OSTAVKU NADE MURGANIĆ: ‘To što rade je lakrdija!’

Bernardić tvrdi da je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Murganić odgovorna za cijeli sustav te da je taj sustav u velikim problemima

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je danas, na upit treba li ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić podnijeti ostavku zbog niza slučajeva nasilja u zadnje vrijeme, da je ona odgovorna za cijeli sustav te da je taj sustav u velikim problemima.

“Njena odgovornost je za cijeli sustav, sustav je u velikim problemima, činjenica je da je nasilje u porastu, da pravosuđe adekvatno ne reagira, da obiteljski nasilnici šeću po slobodni”, kazao je Bernardić koji je nazočio dodjeli nagrade Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo u HND-u.

Lakrdija

“O njezinom radu, radu njezine Vlade i predsjednika Vlade možda je najbolje rekao njezin bivši državni tajnik za demografiju Marin Strmota koji je demonstrativno napustio ministarstvo rekavši da je sve što rade lakrdija”, dodao je.

Istaknuo je da je za njih u SDP-u važno da se obiteljsko nasilje sankcionira i kazni, da kazne budu drastičnije i drakonskije i da se provodi Istanbulska konvencija koja je instrument u zaštiti i žena i obitelji od nasilja.

Kosor najavio raspravu o ostavci Murganić

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor danas je u vezi sa slučajem obiteljskog zločina na Pagu najavio da će o eventualnoj ostavci resorne ministrice Nade Murganić raspravljati na koalicijskom sastanku.

“Zbog slučaja obiteljskog nasilja na Pagu ne vidim osobnu odgovornost ministrice Murganić, ali politička uvijek postoji jer očito dio naših institucija pa i institucija u socijalnoj skrbi očito ne funkcionira na pravi način“, ocijenio je Kosor.

“Vidjeli ste reakciju ministrice za koju vjerujem da je bila iskrena nakon što se desilo nešto strašno u Hrvatskoj. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo o tome na koalicijskom sastanku. Ne može ministar djelovati u svakom centru za socijalnu skrb, ali postoji uvijek politička odgovornost. O eventualnoj ostavci ministrice raspravljat ćemo na koalicijskom sastanku“, najavio je Kosor.

Vrdoljakova podrška Milanoviću je neozbiljna

Izjavu čelnika HNS-a Ivana Vrdoljaka da će podržati Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, iako se on još nije izjasnio o tome, Kosor je popratio riječima da „očito Vrdoljak ima informacije koje nema nitko drugi u Hrvatskoj, očito je vidovit pa zna tko će biti kandidat“.

“Mislim da je neozbiljno podržavati ljude koji se još nisu kandidirali. Trenutno se, osim jednog saborskog zastupnika, nitko nije izjasnio o kandidaturi za predsjednika RH, čak ni aktualna predsjednica“, kazao je.

“Kada se bilo tko, tko ima šanse pobijediti za predsjednika RH kandidira, tada će i HSLS iznijeti stav. Sada podržavati ljude koji negiraju da će biti kandidati ili se nisu kandidirali mislim da je neozbiljno“, smatra Kosor.

Revizionistička izjava Dinka Čuture

Tekst šefa Državnog arhiva Dinka Čuture na web stranici HDZ-a u kojem navodi da osnivački Sabor HDZ-a bio prvi sabor jedne nesocijalističke stranke Kosor smatra izjavom koja „nije slučajna nego namjerna, opasna i revizionistička“.

„Kada bi to rekao netko tko je neuk i tko nije povjesničar, onda na to ne bih reagirao. Ali pošto je Čutura povjesničar, član udruge utemeljitelja HDZ-a i ravnatelj Državnog arhiva, to nije slučajna izjava. To je namjerna izjava i ona je opasna jer je riječ o reviziji moderne političke povijesti Hrvatske. Svi znaju da je prva demokratska stranka koja je osnovana HSLS i to 25. svibnja 1989. a tek nakon toga 17. lipnja HDZ.”, rekao je Kosor.

Najavio je da će HSLS pozvati današnjeg predsjednika HDZ-a Plenkovića 20. svibnja u Maticu Hrvatske gdje “obilježavamo 30 godina od osnivanja prve demokratske stranke”. Nadam se da će se Plenković odazvati i da ćemo time zatvoriti sve ove priče, dodao je.

Mrak Taritaš: ‘Ne treba ishitreno tražiti političku odgovornost’

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš uvezi sa zločinom na Pagu, izjavila da ne treba ishitreno tražiti političku odgovornost ministrice Nade Murganić prije nego što se stišaju emocije, ali da je odgovornost ministrice u tome što s centrima za socijalnu skrb očito nešto nije u redu.

“Riječ je o jednom strašnom slučaju i nije pravo vrijeme da uopće na taj način komentiramo, ali pravo vrijeme je, kada se stišaju emocije, da vidimo što centri za socijalnu skrb stvarno trebaju raditi. Vidimo da su se socijalni radnici djelomično pretvorili u one što pišu rješenja, a oni trebaju ići na teren, voditi računa o obiteljima i obilaziti ih. Očito u sustavu nešto nije u redu i mi ćemo pričekati da vidimo sve i onda donijeti sud o eventualnoj političkoj odgovornosti. U ovom trenutku svi smo zgroženi“, kazala je Mrak Taritaš.

“Amsterdamska koalicija sastat će se idući tjedan, kada vidimo sve činjenice i elemente. Ne treba reagirati na prvu, ali nešto s centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj nije u redu. U tom dijelu je odgovornost ministrice i ne treba ishitreno tražiti političku odgovornost“, odgovorila je na pitanje treba li Murganić podnijeti ostavku.

Jačanje mehanizma sankcioniranja

Zastupnici Hrvatskoga sabora u slobodnom su se govoru po klubovima danas, među ostalim, osvrnuli na tragičan događaj jučer u Pagu, kada je otac s balkona bacio četvero male djece koja su teško ozlijeđena, te su poručili kako treba ojačati mehanizme sankcioniranja obiteljskog nasilja i institucije kako bi se takve pojave pravodobno prevenirale.

Ivan Čelić (klub HDZ) rekao je da treba jačati mehanizme sankcioniranja, stvoriti funkcionalne i institucionalne okvire s obzirom na to da se često pojavljuju slučajevi nasilja u obitelji, nad ženama i djecom. Potrebno je reagirati već na prve znakove zanemarivanja i zlostavljanja, istaknuo je.

U konkretnom slučaju, rekao je Čelić, treba vidjeti što je najbolje za stradalu djecu kako bi im se pružila sigurnost, te je predložio da to bude u udomiteljskoj obitelji i da ih se ne razdvaja. Što se tiče roditelja, treba vidjeti je li tragedija nastala zbog teške duševne bolesti ili alkoholizma, ili se radi o psihopatu koji uživa nanoseći bol drugima. Podsjetio je kako je ministrica obitelji Nada Murganić odmah nakon sjednice Vlade otputovala u Zadar kako bi vidjela je li bilo propusta u radu mjerodavnih institucija.

Nužno je jačanje institucija u borbi protiv nasilja

Tomislav Žagar (Klub nezavisnih zastupnika) rekao je kako je potrebno jačati institucije u društvu koje se mogu pobrinuti da se takvo što ne događa. Nasilje se ne smije tolerirati i protiv njega se treba boriti jačanjem institucija.

Arsen Bauk (Klub SDP), vezano uz definiciju obitelji, pozvao je na uvažavanje drugih i drugačijih. Osvrnuo se na jučerašnju tragediju na Pagu, kada je otac bacio četvero male djece s prvog kata, koja se dogodila u, kako je rekao, “normalnoj” obitelji, zatim na sinovljev pokušaj ubojstva majke nožem i odrastanje djece djece pokraj tetke u zamrzivaču dugi niz godina. “Ništa od toga nije se dogodilo u nenormalnim obiteljima, nego u onima koje neki žele definirati kao normalne”, smatra Bauk.