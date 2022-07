Ministar financija Zdravko Marić podnio je ostavku i odlazi s pozicije, neslužbeno je danas objavilo više medija. Kao motiv odlaska, također neslužbeno, spominju se osobni razlozi.

No, Marić se trenutno nalazi usred afere "Produženi vikend" koju je još u ožujku otkrio Net.hr. Ministar je boravio u hotelu Bellevue na Malom Lošinju u luksuznom apartmanu u lipnju 2019. godine, a radi se o hotelu u vlasništvu tvrtke Jadranka koja je povezana s ruskim vlasnicima, a o sankcijama tvrtkama bliskim Putinovu režimu odlučuje, uz ostale, upravo ministar Marić. Također, Jadranka je dobila kredite HBOR-a, a ministar je za svoj boravak dobio veliki popust.

Marić: Dali su mi bolju sobu, nisam to tražio

Marić se tada pravdao kako mu je hotel samoinicijativno ponudio bolju sobu. “Ja na tu odluku nisam utjecao niti sam to tražio. Privatno, i puno prije nego sam bio ministar nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenice”, rekao je Marić tada pa dodao:

“I ta situacija i takva kakva je, unapređenje smještajne jedinice ne dovodi me niti bi me ikad dovelo u bilo kakav vezani, zavisni položaj prema toj osobi, odnosno prema toj grupaciji. Kao i da govorimo o nekoj aviokompaniji, što je također nerijetki slučaj. Naravno da se to ne događa svima i nije to vezano samo za nekog tko je ministar.”

Kako se ministar pravdao pogledajte u videu.

