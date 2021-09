„Imam namjeru, ako Bog da, kandidirati se na unutarstranačkim izborima za grad Zagreb i pozivam sve da se ohrabre i istaknu svoje kandidature na predstojećim, nama važnim izborima, u HDZ-u!“, objavio je na svom Facebook profilu kipar Ivan Kujundžić, jedan od osnivača HDZ-a, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini, koji je u vrijeme kada se zagrebački HDZ posve isprepleo s Milanom Bandićem, u vrijeme slučaja Manhattan i promjena GUP-a, podnio ostavku jer se zalagao „da se da prednost glasu struke“.

Još iz tog vremena Kujundžić je postao jedan od značajnih glasnogovornika nezadovoljnika u redovima gradskog HDZ-a i u svojim objavama na Facebooku otvoreno kritizira poteze stranačkog vodstva i Andreja Plenkovića. No, ostao je član stranke i sve što objavljuje smatra – konstruktivnom kritikom.

Ovom objavom na posljednji dan kolovoza pak najavljuje i namjeru da se ponovno aktivno angažira na unutarstranačkoj sceni, i to upravo u Zagrebu, na poprištu posljednjeg ozbiljnog stranačkog poraza. Naime, iako su prošle jeseni provedeni unutarstranački izbori, stranački statut predviđa nove izbore unutar šest mjeseci nakon lokalnih izbora, i izbori počinju od prvog rujna, skupljanjem potpisa potencijalnih kandidata.

Herman ulazi u izbore samouvjereno, ali...

Andrej Plenković i središnjica HDZ-a koja je prošle jeseni dovela na čelo gradskog HDZ-a Mislava Hermana, poznatog liječnika koji je i prijateljski vezan s Plenkovićem, unatoč prilično lošem izbornom rezultatu na lokalnim izborima u Zagrebu, zapravo nemaju izbora. Središnjica će opet, pretpostavlja se, službenim kanalima lobirati za Mislava Hermana. Na pitanje je li se možda očekivalo da će Plenković sada na ovim unutarstranačkim izborima u Zagrebu promijeniti svog igrača, jedan od sugovornika iz HDZ-a odgovara u kratkom razgovoru za Net.hr odlučno da bi to bilo „nemoguće“. „Prvo, Hermana je postavio osobno. Drugo, ne može se Hermana kriviti za loš prolaz Davora Filipovića i sve ono što je on manje ili više nespretno govorio u predizbornoj kampanji zato jer je i Filipović bio osobni Plenkovićev odabir. Kada bi sada Plenković umjesto Hermana gurao nekog drugog, značilo bi da sam priznaje da je pogriješio. A to je naprosto nemoguće.“, komentira jedan od članova HDZ-a u Zagrebu, pripadnik starije stranačke garde.

Istovremeno, vidljivo je da Mislav Herman sve više nastupa u medijima i nastoji izbrusiti svoj stranački status kroz kritiku nove gradske vlasti. On sam je u medijskim nastupima već i potvrdio svoju namjeru da se kandidira, a bio je prilično samouvjeren oko procjena svojih šansi. „Ne znam koliko će biti kandidata, svatko se ima pravo kandidirati i nitko sretniji od mene da bude puno kandidata jer onda je i pobjeda slađa i više vrijedi.“, izjavio je Herman za Novi list.

Za sada je, međutim, poznato da ga očekuju najmanje dva ozbiljna izazivača.

Kostopeč, HDZ-ovac koji je bio protiv Bandića

Prvi je Pavo Kostopeč, poznati kirurg iz bolnice Merkur u Zagrebu, političar koji je također već poznat i definiran i izvan HDZ-a. Spadao je u krug rijetkih članova HDZ-a koji su se jasno i javno zalagali za potpuni prekid suradnje s Milanom Bandićem, a poznato je da se htio kandidirati za predsjednika gradskog HDZ-a već i na prošlim unutarstranačkim izborima, da je skupio i potrebne potpise – a onda se povukao na nagovor iz središnjice. Bilo mu je navodno obećano da će biti izabran za tajnika stranke, a onda je u potpunosti izigran. Za predsjednika je izabran Plenkovićev kandidat Herman, a za tajnika je postavljen – Davor Filipović, buduća „zvijezda“ na lokalnim izborima u Zagrebu. Stoga Kostopeč sada u ove unutarstranačke izbore ne ulazi samo kao već artikulirani političar koji se na vrijeme zalagao za ozbiljan zaokret u zagrebačkom HDZ-u, nego i kao čovjek kojeg je „izigrala“ središnjica, kao živi svjedok da je zagrebački HDZ na proteklim unutarstranačkim izborima krojen kao pomoćni alat buduće priželjkivane pobjede Milana Bandića. A nakon što je Bandić umro, na izbore je ušao posve nesposoban za bilo kakav ozbiljniji rezultat.

„I ranije sam se kandidirao jer imam jasnu viziju potrebnih promjena za iskorak, nastavljam sa svakodnevnim sustavnim poticanjem proaktivnog djelovanja svih članova u zajednici. Takva inicijativa nailazi na podršku kod članova i daje snažan legitimitet i u svim budućim procesima pred nama.“, odgovorio je Kostopeč na pitanje hoće li se kandidirati na ovim izborima u tjedniku Nacional u lipnju ove godine. Govorio je u tom intervjuu i o potrebi modernizacije stranačke komunikacije, o potrebi „promjene obrasca funkcioniranja organizacije i djelovanja u zajednici“, no nije htio kritizirati Andreja Plenkovića. Dapače, govorio je kako je „Andrej Plenković iznimno uspješan predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer“. U međuvremenu se govori da je Kostopeč pripremio cijeli tim, da ima ozbiljnu podršku u dijelu članstva, posebno u za HDZ iznimno važnom dijelu grada, u Dubravi.

Kujndžić, HDZ-ovac koji se usudi prozvati Plenkovića

A sada se iz objave na Facebooku može zaključiti da osim Kostopeča Mislava Hermana čeka još jedan kandidat koji uživa ugled u dijelu članstva zagrebačkog HDZ-a jer se ne libi otvoreno govoriti, a on, za razliku od Kostopeča, otvoreno kritizira i model rada Andreja Plenkovića. Prozivao ga je i uoči posljednjih unutarstranačkih izbora zbog „šalabahtera“ iz središnjice, a redovno mu predbacuje i „dezideologizaciju HDZ-a“.

„Možemaši, danas kao nikad nitko do sad s lijeva, "prijete" nacionalnoj razini, što je konačno zazvonilo Plenkoviću: "Frère Andrey, dormez-vous?" Crveno-žuto-zeleni alarm je upaljen; svijetli dime, perje olovno?! Možemo vidjeti kako jasnom ideologijom, nepogrešivog kursa, slijede i uklapaju nas sve, u maenstreama celofan "novo normalno". Doista sve većom podrškom građana, pa i s desna, koji su toliko razočarani u dezideologizirani Hdz i desnicu, raspršenu i zarobljenu u nesposobnosti bilo kakvog artikuliranja minimuma zajedničkih ciljeva i interesa. Politiku pretvorenu u političare općeg smjera. Priučenici na sve i za što god treba. Eto, tu su za služiti, bilo komu i bilo gdje, za svaki resor i sektor. I tu je priči kraj! Izbori su nova nada za sve!“, stoji u posljednjoj Facebook objavi Ivana Kujundžića.

Posebno je zanimljivo da je dosta prostora posvetio i problemima u obnovi Zagreba, da se naslutiti da Kujundžić zagovara model obnove koji predstavlja Damir Vanđelić, te se neslužbeno spekulira i o mogućoj Vanđelićevoj podršci njegovoj kandidaturi.

Kujundžić se već jednom kandidirao za predsjednika gradske organizacije, a i to je bilo kontra diktata iz središnjice: bio je protukandidat Andriji Mikuliću u vrijeme kada je HDZ vodio Tomislav Karamarko, a zanimljivo je da je izazivaču Kujundžiću tada došao dati podršku – Andrej Plenković, europarlamentarac koji je kritizirao Karamarkov model vođenja stranke.

Kujundžić je i u ovoj objavi pak opet neuvijeno pozvao Plenkovića i politički vrh HDZ-a „da se ne petljaju u netom raspisane unutarstranačke izbore“.

I sugovornici Net.hr-a iz redova gradskog HDZ-a odgovorili su da je iznimno važno da se HDZ-u u Zagrebu da „da prodiše“, da nitko od njih ne govori ni o kakvom „odcjepljenju“ ili buntu protiv središnjice, da je ta komunikacija izuzetno važna, ali da je za budućnost HDZ sada od presudne važnosti da ojača u Zagrebu, da se istaknu „nepotrošeni ljudi“, ali i da postane primamljiv za nove članove, a ne samo „skupina lutaka“ kojima se upravlja iz središnjice. „HDZ mora rasti i jačati, a za to je presudno da ojača u Zagrebu.“, kaže jedan od naših sugovornika.