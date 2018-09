PLENKOVIĆA PITALI O ‘CRNOJ BILJEŽNICI’, NIJE IMPRESIONIRAN: ‘HDZ je spreman na sve scenarije’

Šef Vlade ističe da je stabilna i Vlada i parlamentarna većina

Premijer Andrej Plenković izjavio je u Dubrovniku kako ne strahuje za svoj položaj predsjednika HDZ-a niti za Vladu ni parlamentarnu većinu, odgovarajući na pitanja novinara o mogućem gubitku parlamentarne većine te naglasio kako su i Vlada i parlamentarna većina stabilni i usredotočeni na rast gospodarstva.

Premijer Plenković negativno je odgovorio na pitanje strahuje li od ‘neugodnih otkrića’ koja bi se za njega, navodno, mogla naći u knjizi bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić, od sadržaja u ‘crnoj bilježnici’, u kojoj spominje bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora Božu Petrova i bivšeg vlasnika Agrokora Ivicu Todorića.

“Ja o tome zaista nemam nikakva saznanja”, rekao je Plenković novinarima u Dubrovniku, gdje je ranije danas otvorio tradicionalnu godišnju međunarodnu konferenciju Dubrovnik forum, čija je glavna tema “Jačanje otpornosti – Mediteran, Europa i Zapadni Balkan”.

Tvrdi da je Vlada stabilna

Premijer ističe da je stabilna i Vlada i parlamentarna većina.

“Što se mene tiče, položaj mene kao predsjednika HDZ-a, cijeloga HDZ-a i Vlade je stabilan, kao i parlamentarne većine”, rekao je.

Naglasio je da Vlada radi svoj posao i brine o tome kojim smjerom treba ići Hrvatska i kako treba razviti hrvatsko gospodarstvo. Pohvalio je rezultate ovogodišnje turističke sezone i prihode od turizma. Naglasio je i ‘povijesno nisku’ nezaposlenost kakva je danas te respektiran položaj Hrvatske u međunarodnoj zajednici i snažno razvijanje odnosa s ključnim globalnim partnerima.

U tom je kontekstu spomenuo summit s Kinom+16 zemalja kojemu će iduće godine Hrvatska biti domaćin.

“To je veliko otvaranje za Hrvatsku, snažna prisutnost rastuće globalne ekonomije i naše kvalitetno pozicioniranje unutar EU i NATO-a”, istaknuo je premijer Plenković.

To su oni temelji politike koju Vlada ima, dodao je. Naglasio je i kako je Vlada uspjela održati temelje politike koji su ključni za Hrvatsku: manje polarizacija, manje podjela, više stabilnosti i više gospodarskog rasta, društvene solidarnosti.

‘HDZ je spreman na sve scenarije’

Na upite vezane za sukob unutar ličko-senjskog HDZ-a, te bi li eventualno izbacivanje iz stranke župana Darka Milinovića protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak, prijetilo parlamentarnoj većini – premijer je odgovorio kako su i HDZ i Vlada spremni na sve scenarije. Istaknuo je kako očekuje od svih “ozbiljnih, razumnih” ljudi u HDZ-u, a to je “ogromna većina”, da podrže smjer kojim ide , jer je to dobar smjer i za HDZ i za Hrvatsku.

“Ja čitam novine kao i vi”, odgovorio je premijer na pitanje o tome da je navodni strateški partner Uljanika ukrajinski investitor Vladimir Novinsky.

Premijer Plenković je također rekao da nema kritike iz Europske komisije zbog državnog jamstva za plaće radnicima brodogradilišta Uljanik i 3. maj.

“Nema kritika, Komisija je bila obaviještena o svemu što radimo” , rekao je.

“Mi smo imali sastanak s radnicima i sindikatima u ponedjeljak, na tom sastanku smo ih primili kolega Horvat, Marić, Pavić. Rekli smo da ćemo pronaći rješenje (za plaće) i mi smo to obećanje i ispunili”, dodao je Planković.

Na pitanje o plaćama brodogradilištima za idući mjesec rekao je kako je njemu kao predsjedniku Vlade stalo da sada pronađemo formulu za “održivost hrvatske brodogradnje”.

Ali to više, to svi znaju, ne može biti na onim načelima i uvjetima kao što je bilo do isteka tog krajnjeg roka državnih potpora nakon restrukturiranja koje je zaključeno 2017., dodao je

Sve što se radi u budućnosti i plan restrukturiranje mora biti bazirano na puno manjoj participaciji države, rekao je Plenković.

Popričao je i s novinarom Die Welta

Hrvatska ima važnu ulogu u zaštiti vanjske granice EU-a i sprječavanju nove migracijske krize, rekao je premijer Andrej Plenković u razgovoru za Die Welt i odbacio kritike da hrvatska policija nasilno zaustavlja migrante na granici.

“Hrvatska policija provodi nacionalno i europsko zakonodavstvo i pravila, uključujući šengenski zakonik i dablinsku uredbu”, rekao je Plenković i istaknuo važnost hrvatske uloge u zaštiti najduže vanjske europske granice.

“To je od velike važnosti kako bi se sprječilo ponavljanje nekontroliranih migracija kao 2015. i nezakonite migracije na novim rutama”, rekao je Plenković u intervjuu njemačkom listu objavljenom u subotu.

O migracijama pričao i s Merkel

Hrvatski premijer se početkom tjedna sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Pitanje migracija bilo je jedna od važnih tema.

Merkel je pritom pohvalila Hrvatsku zbog zaštite vanjskih granica EU-a i poduprla ulazak zemlje u šengensku zonu.

Migranti koji su dospjeli do BiH i nevladine organizacije žale se, međutim, na nasilne metode hrvatske policije u njihovu odvraćanju s hrvatske granice.