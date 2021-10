Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade izašao je pred novinare. Među ostalim je govorio o odluci o ograničenju rasta cijene goriva, ali i o presudi HDZ-u koju je ovoga tjedna potvrdio Vrhovni sud.

"Odluka o ograničenju cijene goriva donesena je na Vladi prije tri sata", kazao je.

Premijer novinaru: Najvažnije mi je da ste vi zadovoljni

Na pitanje novinara kada se točno odlučio na taj potez, Plenković je pomalo nervozno odgovorio:

"Zanima vas misaoni proces? Mislite li vi da je to dobra odluka? Meni je najvažnije da ste vi zadovoljni. To je prva poruka. Druga je, Vlada RH koju ja vodim više je puta djelovala intervenionistički, imali ste kolaps najveće hrvatske tvrtke pred našim očima, ne našom krivnjom. Onda je došao covid. Zašto to govorim? Zato što ova Vlada u takvim trenucima djeluje agilno i procjenjujući trendove. Ako su trendovi takvi da možemo očekivati rast cijena, onda kada smo u fazi velikog ekonomskog oporavka, onda djelujemo. Promjene su naše, naše odluke, naša odgovornost za dobrobit građana", rekao je.

"Ako limitirate cijenu litre benzina ili dizela, spuštanjem iste automatski ste smanjili postotak PDV-a koji država prihodi od litre benzina. Za što mi trošimo novac od trošarina? Za hrvatske ceste, za hrvatske autoceste, za hrvatske željeznice ili kao izravan prihod u proračun. Smatramo da je ovakva odluka ograničenog karaktera primjerena trenutku".

'Ne kanim se ispričavati za grijehe drugih'

Zašto ne bi bilo uputno da se premijer kao čelnik stranke ispriča javnosti zbog Fimi medije?

"Ja sam uvijek spreman odgovarati na sva vaša pitanja s puno pažnje i poštovanja. Moram prvo krajnje neprimjerenom ocijeniti usporedbu ovog što je bilo jučer sa situacijama kada se čelnici država ispričavaju za ratne zločine. To je nova razina napada na HDZ i kreiranja te atmosfere kroz medije. Prvo i osnovno, pravni proces postoji da bi nekako završio. On je jučer dobio svoju novu fazu. Ja sam izašao pred medije, rekao da smo legalisti, da poštujemo hrvatski pravni poredak i sudove. Postojala je jedna čelna osoba, Ivo Sanader, koji je vodio HDZ, za kojeg je u pravnom postupku utvrđeno da je zlouporabio položaj, a samim time je došlo i do odgovornosti pravne osobe, odnosno HDZ-a. Onaj tko je odgovoran za to neka odgovara, ja kao predsjednik stranke, demokratski sam dva puta pobijedio na izborima, svu ovu oporbu koja od jučer histerizira, ne kanim izgovarati rečenice isprika za grijehe nekog drugog u vrijeme kada ja osobno nisam niti bio član stranke. To ne dolazi u obzir".

Obrušio se na SDP, Most, Možemo...

Potom se žestoko osvrnuo na kritike koje od jučer na račun njega i HDZ-a stižu iz oporbe.

"Hoću li prihvatiti da mi jedan tiranin, despot, nedemokrat, Grbin, koji izbacuje kroz prozor 18 zastupnika jer misle o nekom pitanju drugačije? No way, ne dolazi u obzir. Stranka SDP u 21. stoljeću pokazuje totalitarne manire. Čovjek koji grli Kovača u Čakovcu gdje ovaj laže da mu netko prijeti, angažira službenu osobu da laže, da meni docira, no way. Tko još? Mostovci? Ekipa koja doživljava praktički orgazam na Festivalu slobode i kriče protiv cijepljenja da meni dociraju? Možemo sije mržnju protiv HDZ-a, koji kadrovira u Holdingu onako kako kadrovira. Mi smo za njih NBA, a oni su lokalna liga. To ne dolazi u obzir'', rekao je Plenković.

''Sanadera mi nitko neće prišiti'', dodao je.

'Ministri Marić i Ćorić su dobili zadaću'

Na pitanje novinara kako je došlo do odluke o ograničenju cijena griva Plenković je kazao da Vlada to može učiniti u iznimnim situacijama.

''Hajdemo ponoviti. Vlada ima alat, postoji Zakon o naftnim derivatima koji kaže da tržište diktira cijene. U iznimnim situacijama Vlada može donositi odluke o limitiranju maloprodajne cijene nafte. Mi ne moramo baš sve što na užem kabinetu raspravlja Vlada, objaviti na webu. Ovo je plod analiza. Prošlog tjedna su ministri Zdravko Marić i Tomislav Ćorić dobili zadaću da analiziraju stanje. Što mislite kako su druge odluke donesene? Nisu došle sa Sljemena. Kako mislite da su inače donesene odluke? One su došle preko Bihaća'', rekao je sarkastično.