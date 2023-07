Na početku današnje sjednice Vlade premijer Andrej Plenković se osvrnuo na strašno nevrijeme koje je jučer pogodilo Hrvatsku.

"Ozlijeđeno je više od 60 osoba, 4 su smrtno stradale, dvije na području Zagreba, jedna na području Brodsko-posavske županije i vatrogasac na području Vukovarsko-srijemske županije", kazao je Plenković te izrazio sućut obiteljima poginulih i brz oporavak ozlijeđenima.

Naveo je da je oštećeno više od 2000 stambenih objekata te da sve raspoložive snage otklanjaju posljedice nevremena. Više od 5000 vatrogasaca, kopnena vojska, policija i vojska. Plenković je zahvalio svima koji su pomogli pa tako i građanima i djelatnicima hitne službe.

"Ovo je bila jedna od najjačih grmljavinskih oluja u Zagrebu. Udari vjetra bili su olujni, na granici orkanskih. To je samo najnoviji znak sve razornijih klimatskih promjena i očito je da se one ubrzavaju i više nego što smo očekivali te je potrebno da smo kao društvo više svjesni naše odgovornosti", kazao je te rekao kako moramo biti svjesni da će se ovakva nevremena i poplave te štete od istih javljati sve više.

Plenković o problemu svinjske kuge

Osvrnuo se i na problem svinjske kuge.

"Ona predstavlja ozbiljan ekonomski i sanitarni rizik za sektor svinjogojstva i poduzimaju se sve mjere da se ona suzbije, to se posebno odnosi na Slavoniju gdje je koncentrirano gotovo 70 posto hrvatskog svinjogojstva", kazao je te dodao da se provode sve nužne mjere.

"Hrvatska je do nedavno uspijevala spriječiti pojavu svinjske kuge koja je prisutna u drugim zemljama. No, premda ova bolest nije opasna za ljude, virus se širi i preko čovjeka. Nažalost, smrtnost zaraženih svinja izuzetno je visoka pa je potrebno poduzeti sve mjere za suzbijanje epidemije", kazao je Plenković.

"Stožer poduzima mjere i aktivnosti protiv daljnjeg širenja. Aktivirani su i punktovi s policijskim nadzorom gdje je povećan rizik za ilegalni promet svinjama", kazao je. Podsjetio je da su u utorak donijete nove mjere te da Vlada nastavlja poduzimati sve kako bi spriječilo širenje bolesti.

Kazao je da isplata štete neće biti manja od tržišne vrijednosti te je naglasio da bolest ne predstavlja opasnost za ljude i druge životinje.

Apelirao je na sve posjednike da surađuju s veterinarskim službama i državnim inspektoratom te da se napravi sve kako bi se zaštitio sektor svinjogojstva.

'Predsjednik Republike doslovno je kopirao ono što je napisao predsjednik Vrhovnog suda'

"Stav Vlade je vrlo jasan, sjednica će se održati, obavili smo razgovor i s predsjednikom Hrvatskog sabora. Dvije teme koje je predsjednik stavio kao sugestiju su teme koje mi rješavamo stalno. Štrajk u sudstvu, bavimo se time stalno, ministar Malenica cijelo ovo vrijeme razgovara s predstavnicima sindikata i traži rješenje koje druge službenike ne bi dovelo u poziciju da oni osjete da bi se narušio njihov status i plaća. Stoga je važno razumjeti da je univerzalno rješenje koje smo postigli sa sindikatima javnih i državnih službi, s privremenim ali trajnim dodatkom na plaće, koncipirano da se premosti nekoliko mjeseci dok Sabor ne izglasa novi Zakon o plaćama u državnim i javnim službama", kazao je.

Rekao je kako se sindikatu nastojalo predstaviti da je povećanje dobro i kvalitetno te nastavno na povećanja koja su se već dogodila u mandatu Vlade, a dodao je da je od 2016. do 2023. rast plaća bio 64 posto.

"Predsjednik Republike doslovno je kopirao ono što je napisao predsjednik Vrhovnog suda. Mi ćemo ga danas (Dobronića op.a.) pozvati na daljnje razgovore", kazao je Plenković. "Rješenja će se donijeti u dijalogu Vlade i sindikata", dodao je.

'Politikanska i pristrana inicijativa predsjednika Republike'

Komentirajući plinsku aferu, rekao je:

"Podsjetit ću da je Vlada itekako zaštitila građane, gospodarstvo i institucije cijenom struje, plina i naftnih derivata. Malo koja europska vlada je učinila takav cjelovit napor", naglasio je te podsjetio da je u tom razdoblju plin osiguran i onima koji su ostali bez svojih opskrbljivača, odnosno za 120.000 kućanstava.

"I to je Vlada raščistiti i to doživljavamo kao politikanski pristup predsjednika koji je zauzeo stranu oporbenih političkih stranaka i djelovao na temelju njihovog političkog pritiska. Za javnost je to itekako važno, a Vlada će nastaviti rješavati ovo pitanje bez obzira na politikanske i pristrane inicijative predsjednika Republike", kazao je Plenković.

Najavio je da će Vlada donijeti odluku o dezinsekciji komaraca za županije koje su se obratile za pomoć, suočene ovim problemom.

