PLENKOVIĆ: ‘Milanović kontinuirano laže od 2016. i onda to preuzima krajnja desnica’

‘Svi članovi stranke se trebaju i moraju uključiti’

Premijer Andrej Plenković danas je bio gost u Dnevniku Nove TV te je odgovarao na pitanja Mislava Bage. Jedno od pitanja odnosilo se na drugi krug kampanje aktualne predsjednice te HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Isto tako, Plenković je objasnio zašto je u drugom krugu kampanje angažiran potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić. Podsjećamo, Plenković se naljutio na Brkića kada je HDZ ostvario loše rezultate na izborima za Europski parlament. Ono što je tada zasmetalo premijera je navodno Brkićeva pasivnost i manjak terenskog rada u kojem je inače maher.

“HDZ je još u lipnju, na moj prijedlog stao iza Kolinde Grabar-Kitarović. Potpora je jedinstvena i cjelovita. Ona vodi svoju kampanju. Uključuje sve ljude u HDZ-u u kampanju. Normalno je da je podrže svi, a osobito oni koji su najviši dužnosnici”, odgovorio je Plenković na Bagino pitanje zar je stanje zaista toliko loše pa da je Brkić rehabilitiran.

DICA SE POLAKO VRAĆAJU MATERI HDZ-U: Nakon Culeja, eto i Ruže Tomašić: ‘Podržat ću Kolindu pod ovim uvjetima’

O Brkićevom angažmanu: ‘Meni je drago da se kolege angažiraju’

“Nije tako”, odgovara Plenković na tvrdnje da HDZ “vadi tešku artiljeriju” jer gubi desni dio birača. Naglasio je da je “HDZ najsnažnija, najveća i najutjecajnija politička stranka u Hrvatskoj zadnjih 30 godina i čini dobro za hrvatsko društvo, samostalnost suverenost i međunarodni položaj”.

“Svi članovi stranke se trebaju i moraju uključiti. Drago mi da se uključuju svi, s punom snagom. Milijan Brkić je govorio na najvažnijem skupu u Ciboni. Ovo je predsjednička kampanja. Meni je drago da se kolege angažiraju”, kazao je premijer.

POVRATAK HDZ-OVOG VUKA: Tavorio je na margini, imao problema s USKOK-om, a u stranci sumnjaju da je sada sklopio pakt sa šefom

STATUS KOJI JE OBILJEŽIO KAMPANJU: Pozivali su na zajedništvo, a onda se Brkić uhvatio fejsa. Cijela je stvar sada potpuno eskalirala

‘Kolinda će pobijediti’

HDZ-ova kandidatkinja je u drugi krug ušla kao druga, a prvi je Zoran Milanović. Premijer je upitan kako je zadovoljan njezinom kampanjem s obzirom na lošiji rezultat.

“Ona će pobijediti, to je ono što je najbitnije. Na političkoj sceni imate predsjednicu koja je u pet godina ostvarila značajna postignuća za Hrvatsku. U svim domenama koje su bitne za funkciju predsjednika. Protukandidat joj je čovjek koji je bio loš premijer. Imao je Vladu koja je dodatno zadužila Hrvatsku”, odgovorio je Plenković.

Zorana Milanovića je optužio da kontinuirano laže. “Imate Milanovića koji iznosi neistine pa i o meni osobno. Dakle, laže kontinuirano od 2016. i parlamentarne kampanje i to čini do danas, onda to preuzima krajnja desnica i zagađuje prostor i laže biračima i dovode ljude u zabludu. Zar ćemo opravdati Milanovića kada laže javnost da ja imam loše mišljenje o predsjedniku Tuđmanu i to stoji u eteru. Čovjek izađe i laže, govori neistine najgore moguće. U ovoj kampanji moramo pojasniti ljudima što je istina”, kazao je Plenković.

STRUČNJAK VJERUJE DA BRKIĆ NEĆE BITI PRESUDAN: ‘On nema doseg izvan HDZ-a. Milanović je u bitnoj prednosti’

INTERNET SE ZABAVLJA NAKON NAJNOVIJEG KOLINDINOG GAFA: Jednim gifom objasnili kako se trenutno osjeća Vaso