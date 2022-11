Institucija pučkog pravobranitelja u Hrvatskoj obilježava 30 godina postojanja, a tim povodom javnosti se obratio premijer Andrej Plenković.

Govoreći o situaciju u Agrokoru, rekao je da kompanija funkcionira. "Nije ovo 2017. da ljudi ne znaju hoće li dobiti plaću. Kompanija funkcionira. Ove neke smiješne teze, tko je vlasnik. Bio je Hrvat pa eto kako je završilo", rekao je, dodajući da je ovo tržišna ekonomija.

"To su smiješne teze ljudi koji žive u nekim davnim vremenima netržišnog gospodarstva", rekao je.

'Ne vidim što je ekipi problem'

Komentirao je glasanje o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Pitanje pravnog temelja i ustavnosti je izmišljena tema, ta tema ne postoji. To je vojna misija koju je osnovao EU, Hrvatska je članica. To ide u proceduru", rekao je, dodajući da je to tema koja ne postoji.

"Ja ne vidim što je toj ekipi problem, Hrvatska je donosila nekoliko odluka o isporuci vojne pomoći Ukrajini. To je većeg opsega nego misija koja će trajati dvije godine. Mi smo puno više dali nego što ćemo participirati u toj misiji. Ja u supstanci ne vidim što njih muči. To su isti ljudi koji su prije mjesec dana bili ovdje na večeri, do jedan je tražio selfie s šefom ukrajinskog parlamenta", rekao je.

Istaknuo je da je procedura identična kao u svim ranijim slučajevima. "Oni se sad love na izmišljeno pravno pitanje. Ne znam što oni dobivaju, koji je to nacionalni interes, koja je to legitimna sebičnost, da mi 2022. godine kao članica EU kažemo "sorry, mi vam nećemo pomoći u misiji". Oni će se dominantno obučavati u Njemačkoj, Poljskoj. Eventualno, ako bude potrebe, u Hrvatskoj", rekao je.

"Milanović je rekao da je protiv toga da Hrvatska sudjeluje u EUMAM. On je politički protiv. Mi smo mu poslali dopis, on nam nije odgovorio. Nego je poslao priopćenje", kazao je premijer.

Komentirao je i ima li mjesta za dogovor s Milanovićem. "Nismo djeca, mi dobro pratimo tko što govori mjesecima. Mi nemamo vremena za one koji imaju politički stav da su protiv, da se mi kokolavamo oko njih. Dakle imamo proceduru, vlada je zauzela politički stav. Išli smo procedurom pitati one koje trebamo, on se oglušio. Saborski zastupnici sad mogu kazati jesu li za", rekao je.

Kazao je da je predsjednik pobjegao u Makarsku kad je bila Krimska platforma.